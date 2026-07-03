Modernizacja linii kolejowej do Bieszczad za ponad miliard złotych

Postępuje modernizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Nowego Zagórza, kluczowej trasy dla południowej części Podkarpacia. Jak informuje portal rynek-kolejowy.pl, prace realizowane przez firmę PORR przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Inwestycja o wartości przekraczającej 1 mld zł ma strategiczne znaczenie nie tylko dla transportu pasażerskiego, ale także dla potencjału gospodarczego i turystycznego regionu.

Głównym celem projektu, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, jest podniesienie prędkości pociągów do 120 km/h. Oznacza to radykalne skrócenie czasu podróży i poprawę dostępności komunikacyjnej miast takich jak Krosno i Sanok. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę torów, rozjazdów, peronów oraz obiektów inżynieryjnych, co w praktyce oznacza budowę trasy w nowym standardzie.

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Kluczowe zmiany w organizacji ruchu

Na czas intensywnych prac budowlanych, co najmniej do 30 października, na trasie między Jasłem a Zagórzem funkcjonuje autobusowa komunikacja zastępcza. Obsługują ją PKP Intercity na całej relacji oraz POLREGIO na krótszym odcinku do Krosna. To standardowa procedura przy inwestycjach o tej skali, jednak już wkrótce pasażerów czeka kolejna zmiana organizacyjna.

W lipcu punkt przesiadkowy z pociągów na autobusy zostanie przeniesiony z głównej stacji Jasło na przystanek Jasło Fabryczne. Decyzja ta podyktowana jest postępem prac na węźle jasielskim i ma zapewnić podróżnym bardziej komfortowe warunki przesiadek dzięki funkcjonalnej infrastrukturze przystanku.

Nowy potencjał dla rynku i turystyki

Inwestycja o tak dużej skali to nie tylko usprawnienie dla mieszkańców. Lepszy i szybszy dojazd kolejowy w rejon Bieszczad to silny argument dla branży turystycznej. Skrócenie czasu podróży może realnie zwiększyć ruch turystyczny, stymulując rozwój lokalnej bazy noclegowej i usługowej w całym regionie. Dla inwestorów to sygnał, że dostępność, będąca jednym z kluczowych czynników rozwoju, ulega znaczącej poprawie.

W perspektywie długoterminowej, modernizacja linii kolejowej nr 108 może również wpłynąć na lokalny rynek nieruchomości. Poprawa skomunikowania Jasła, Krosna czy Sanoka z resztą kraju podnosi atrakcyjność tych miast jako miejsc do zamieszkania. Choć bezpośrednie przełożenie na ceny gruntów czy mieszkań jest procesem rozłożonym w czasie, historyczne przykłady pokazują, że duże projekty infrastrukturalne stają się katalizatorem pozytywnych zmian na rynkach lokalnych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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