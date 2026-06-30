Nowe linie kolejowe CPK. Powstają korytarze pod przyszłe inwestycje w centrum Polski

Centralny Port Komunikacyjny planuje budowę trzech nowych linii kolejowych

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedstawiła plany budowy trzech zupełnie nowych, strategicznych linii kolejowych w województwie łódzkim, które mają zrewolucjonizować siatkę połączeń w centralnej Polsce. Jak informuje portal rynek-kolejowy.pl, nowe trasy mają połączyć Łódź z Bełchatowem, Łódź z Kutnem oraz Piotrków Trybunalski z Tomaszowem Mazowieckim. Inwestycje, będące elementem Zintegrowanej Sieci Kolejowej (ZSK), kładą nacisk na tworzenie nowych korytarzy transportowych zamiast modernizacji istniejącej, często niewystarczającej infrastruktury.

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Nowe osie rozwoju dla centralnej Polski

Plany zaprezentowane przez przedstawiciela CPK, Michała Pyzika, to nie tylko lokalne usprawnienia, ale element budowy ogólnokrajowego systemu transportowego. Celem jest stworzenie spójnych magistral Północ-Południe oraz Wschód-Zachód, które przetną się w rejonie Łódzkiego Węzła Kolejowego, wzmacniając jego strategiczną rolę jako centralnego hubu logistycznego i pasażerskiego Polski.

Podejście CPK zakłada, że w wielu przypadkach budowa nowych linii jest bardziej efektywna niż modernizacja starych. Doświadczenia z wieloletnimi, uciążliwymi dla pasażerów remontami istniejących tras skłaniają planistów do wytyczania korytarzy, które od podstaw będą dostosowane do wysokich prędkości i dużej przepustowości, obsługując jednocześnie ruch pasażerski i towarowy.

Kolejowy odpowiednik A1 i szansa dla Bełchatowa

Najbardziej symbolicznym projektem jest linia Łódź – Bełchatów, określana jako kolejowy odpowiednik autostrady A1. Ma ona stworzyć szybki korytarz Północ-Południe, który włączy do sieci kolejowej ponad 50-tysięczny Bełchatów – miasto dotychczas pozbawione dostępu do transportu szynowego. Dla lokalnego rynku może to być potężny impuls rozwojowy, otwierający nowe możliwości inwestycyjne.

Na obecnym, studialnym etapie nie jest jeszcze przesądzone, czy trasa ominie Pabianice. Niezależnie od ostatecznego wariantu, powstanie zupełnie nowego połączenia znacząco podniesie atrakcyjność gospodarczą całego regionu. Projekt jest kluczowy dla zabezpieczenia korytarza pod przyszłą infrastrukturę o znaczeniu krajowym.

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Nowa linia do Kutna zamiast modernizacji

Druga z planowanych inwestycji to budowa nowej linii kolejowej z Łodzi do Kutna. Decyzja ta wynika z analizy, która wykazała, że istniejąca linia nr 16 ma zbyt duże ograniczenia techniczne, by można było na niej znacząco podnieść prędkość pociągów. Nawet dobudowa drugiego toru nie rozwiązałaby problemu, dlatego CPK stawia na stworzenie całkowicie nowej trasy.

Takie rozwiązanie oznacza nie tylko szybsze połączenia pasażerskie w kierunku Wybrzeża, ale także stworzenie zupełnie nowego korytarza, który może aktywizować tereny inwestycyjne zlokalizowane w jego pobliżu. Dla rynku logistycznego i deweloperskiego to sygnał o potencjalnych, nowych lokalizacjach pod przyszłe projekty.

Wielofunkcyjna obwodnica i nowe połączenia na wschód

Trzeci filar kolejowej rewolucji w regionie to linia Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki. Jej rola jest wielowymiarowa. Po pierwsze, ma stanowić fragment magistrali Wschód-Zachód. Po drugie, stworzy alternatywną trasę dojazdu do Warszawy. Po trzecie, co kluczowe dla logistyki, będzie pełnić funkcję towarowej obwodnicy aglomeracji łódzkiej, odciążając zatłoczony węzeł.

Co więcej, linia ta, w połączeniu z planowanym łącznikiem Drzewica – Opoczno, stworzy nowy ciąg komunikacyjny z Lubelszczyzną i Radomiem. Taka konfiguracja ma szansę przekształcić Opoczno i Tomaszów Mazowiecki w istotne węzły przesiadkowe, co może wpłynąć na ich rozwój gospodarczy i rynek nieruchomości.

Plany w fazie koncepcyjnej, Stryków poza priorytetem

Przedstawiciele CPK podkreślają, że wszystkie opisane projekty są na bardzo wczesnym etapie planistycznym. Koncepcja ZSK dla regionu powstała przy współpracy z ekspertami i samorządowcami w ramach Regionalnego Panelu Eksperckiego, co sugeruje poparcie na poziomie lokalnym, jednak do finalnych decyzji i rozpoczęcia budowy droga jest jeszcze daleka.

Jednocześnie w planach ZSK nie uwzględniono postulowanej przez część środowisk biznesowych budowy drugiego toru na linii nr 15 Zgierz – Łowicz, obsługującej hub logistyczny w Strykowie. Jak wyjaśniono, projekty CPK koncentrują się na tworzeniu infrastruktury o znaczeniu krajowym, a inwestycje o charakterze bardziej regionalnym leżą w gestii innych podmiotów. To ważna informacja dla firm operujących w rejonie Strykowa, która może wpłynąć na ich długoterminowe plany rozwojowe.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI