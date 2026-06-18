DSV – Global Transport and Logistics rozszerza swoją obecność w kompleksie Wrocław Campus 2, należącym do Panattoni. Zaledwie kilka miesięcy po uruchomieniu pierwszych operacji w Krzyżowicach koło Wrocławia, operator logistyczny wynajął dodatkowe blisko 20 000 m kw. powierzchni. Dzięki nowej umowie najmu zaangażowanie DSV w tej jednej inwestycji przekroczy 65 000 m kw.

Nowa umowa obejmuje 19 800 m kw. powierzchni magazynowej oraz około 200 m kw. zaplecza biurowego. Przestrzeń zostanie w pełni dostosowana do specyfiki procesów logistycznych realizowanych przez najemcę. Uruchomienie działalności w nowo wynajętej części kompleksu zaplanowano na drugą połowę 2026 roku.

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Strategiczne centrum DSV obsługujące 34 rynki europejskie

DSV jest jednym z kluczowych najemców wrocławskiego obiektu Panattoni, skąd od lutego 2026 roku prowadzi procesy logistyczne i dystrybucyjne na wiele rynków europejskich. Błyskawiczna decyzja o ekspansji jest podyktowana dynamicznym rozwojem operacji i rosnącą rolą Dolnego Śląska w logistycznej mapie kontynentu.

– „Krzyżowice to wyjątkowe miejsce. W niespełna trzy miesiące stworzyliśmy tu dla naszego klienta strategiczne centrum logistyczne, z którego koordynujemy procesy magazynowania oraz dystrybucji towarów na 34 rynki w Europie. Odpowiednia, dostosowana do naszych wymagań infrastruktura oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników bez wątpienia były fundamentem tego sukcesu. Jednocześnie trzeba podkreślić rosnącą rolę Dolnego Śląska w europejskim systemie logistycznym. Wierzymy w dalszy potencjał regionu i właśnie dlatego zainwestowaliśmy w zwiększenie powierzchni. Dzięki finalizacji tej transakcji w Polsce będziemy zarządzali 36 magazynami o łącznej powierzchni 567 tys. m kw.” – mówi Piotr Wojtkowski, dyrektor ds. komercyjnych, DSV – Global Transport and Logistics.

Potencjał Wrocław Campus 2 i dolnośląskiego rynku

Ukończony w maju tego roku Wrocław Campus 2 osiągnął docelową powierzchnię 160 000 m kw. Lokalizacja kompleksu, około 20 km od centrum Wrocławia, przy drodze ekspresowej S8 oraz w pobliżu autostrad A4 i A8, zapewnia sprawną komunikację w ramach krajowych i międzynarodowych korytarzy transportowych. Inwestycja przejdzie certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent.

– „Rozszerzenie współpracy z DSV w ramach Wrocław Campus 2 potwierdza, że nowoczesne i doskonale zlokalizowane powierzchnie przemysłowe pozostają kluczowym elementem rozwoju operatorów logistycznych. Fakt, że decyzja o zwiększeniu powierzchni zapadła już kilka miesięcy po uruchomieniu pierwszych operacji, najlepiej pokazuje tempo rozwoju działalności DSV oraz potencjał projektu Wrocław Campus 2. Łącznie we wrocławskich inwestycjach Panattoni DSV operuje już na powierzchni ok. 160 000 m kw.” – mówi Damian Kowalczyk, Managing Director Romania and Lower Silesia Region (Poland), Panattoni.

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Ekspansja w warunkach ograniczonej podaży nowej powierzchni

Wrocław, z zasobami nowoczesnej powierzchni magazynowej na poziomie 5,27 mln m kw., pozostaje trzecim co do wielkości rynkiem w Polsce. W pierwszym kwartale 2026 roku popyt w regionie wyniósł 355 000 m kw., z czego nowe umowy i ekspansje stanowiły 226 000 m kw.

Decyzja DSV wpisuje się w szerszy trend rynkowy. W całej Polsce zasoby powierzchni w budowie skurczyły się do 1,4 mln m kw., a ponad 60% z tego wolumenu jest już zabezpieczone umowami przednajmu. W takich warunkach możliwość szybkiej ekspansji w ramach istniejącego parku staje się kluczową przewagą konkurencyjną dla najemców.

– „Szybka ekspansja DSV we Wrocław Campus 2 to doskonały przykład tego, jak strategiczne lokalizacje odpowiadają na realne potrzeby operatorów logistycznych obsługujących wiele rynków europejskich. Możliwość zwiększenia powierzchni w ramach istniejącego kompleksu, bez konieczności przenoszenia operacji czy budowania procesów od podstaw, to dziś kluczowa przewaga. W warunkach napiętego rynku, gdzie dostępność dużych jednostek jest ograniczona, elastyczność i potencjał rozbudowy stają się równie ważne jak sama lokalizacja" – mówi Tomasz Mika, Head of Industrial Agency, JLL.

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Źródło: Panattoni

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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