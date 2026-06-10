BSH, producent sprzętu AGD marek Bosch i Siemens, uruchomił produkcję w nowej fabryce zlokalizowanej w Rudnej Wielkiej koło Rzeszowa. Inwestycja o wartości blisko 600 milionów złotych została zrealizowana przez firmę Panattoni. Zakład, w którym powstaje małe AGD, ma powierzchnię 73 tys. m kw. i konsoliduje dotychczasową działalność firmy w regionie. Budowa obiektu rozpoczęła się na początku 2025 roku.

Nowoczesny kompleks w podrzeszowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko połączył w jednej lokalizacji halę produkcyjną, magazyn oraz część biurową. Dzięki temu BSH usprawni swoje operacje, które do tej pory były rozproszone. Strategiczne położenie przy autostradzie A4, drodze ekspresowej S19 oraz z dostępem do kolei wzmacnia potencjał logistyczny zakładu.

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Nowa fabryka BSH rozszerzy produkcję o ekspresy do kawy

W nowym zakładzie kontynuowana będzie produkcja odkurzaczy akumulatorowych, bezworkowych i piorących, a także kapsułkowych ekspresów do kawy. Firma zapowiedziała jednak dalszy rozwój. W przyszłym roku portfolio zakładu zostanie rozszerzone o nową kategorię urządzeń.

– „Mam też przyjemność ogłosić, że w przyszłym roku rozpoczniemy tutaj produkcję dodatkowej kategorii urządzeń. Będzie to zupełnie nowa platforma ciśnieniowych ekspresów do kawy” – powiedział Michael Baumeister, członek zarządu dywizji małego AGD w Grupie BSH.

Producent AGD podkreśla swoje zaangażowanie w Polsce

BSH działa w Polsce od 33 lat, zatrudniając blisko osiem tysięcy osób w sześciu fabrykach i innych jednostkach. Dotychczasowe inwestycje firmy w Łodzi, Wrocławiu i Rzeszowie przekroczyły półtora miliarda euro. Uruchomienie fabryki w Rudnej Wielkiej jest postrzegane jako kolejny krok w rozwoju i potwierdzenie przywiązania do polskiego rynku.

Inwestycja produkcyjna to nie jedyna działalność BSH na Podkarpaciu. Firma stworzyła w regionie łącznie 1000 miejsc pracy. W Rzeszowie funkcjonuje także centrum badań i rozwoju, dla którego w ubiegłym roku otwarto nowy budynek w centrum miasta. Pracują w nim zespoły inżynierów i projektantów odpowiedzialnych za nowe modele małego AGD.

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Panattoni o wyzwaniach, a miasto o korzyściach dla Rzeszowa

Realizacja projektu w formule BTS (Build-to-Suit) była złożonym procesem, który wymagał precyzyjnej koordynacji prac budowlanych z montażem linii technologicznych i przenoszeniem produkcji bez przerw w działaniu zakładu.

– „W niespełna rok dostarczyliśmy nowoczesny obiekt produkcyjny o powierzchni 73 tys. m kw., zaprojektowany w formule BTS praktycznie w każdym detalu pod potrzeby jednej z najbardziej zaawansowanych fabryk małego AGD w Grupie BSH. Ogromnym wyzwaniem była koordynacja procesu budowlanego z równolegle prowadzonym montażem linii technologicznych” – wyjaśnił Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni.

Władze Rzeszowa podkreślają, że obecność i rozwój firm takich jak BSH przyczynia się do wzmocnienia pozycji miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

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Źródło: Panattoni

Artykuł powstał przy wsparciu AI