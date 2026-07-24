Nova Wola Park blisko zakończenia I etapu. W sprzedaży ostatni segment

Deweloper CK Development finalizuje sprzedaż i budowę pierwszego etapu osiedla Nova Wola Park w Nowej Woli pod Warszawą. Inwestycja w gminie Lesznowola jest już niemal w całości wyprzedana, a w ofercie pozostał ostatni dom w zabudowie szeregowej. Równolegle firma rozpoczęła sprzedaż drugiego etapu projektu, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie osiedlowego parku.

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Ostatni segment w I etapie z odbiorem kluczy latem

Na nabywcę czeka ostatni dostępny segment w ramach pierwszego etapu osiedla. Lokal ma powierzchnię 86 m², do dyspozycji jest także garaż i dodatkowe miejsce postojowe. Projekt przewiduje możliwość adaptacji poddasza, co pozwala na zwiększenie powierzchni użytkowej do 113 m².

Nieruchomość została wyceniona na 949 000 zł. Zgodnie z harmonogramem dewelopera, odbiór kluczy do ostatniego segmentu zaplanowano na tegoroczne wakacje, co oznacza szybką możliwość wprowadzenia się dla nowych właścicieli.

Deweloper potwierdza rosnące zainteresowanie lokalizacjami podmiejskimi

Wysoki poziom sprzedaży w Nova Wola Park potwierdza silny trend na rynku nieruchomości, polegający na wzroście zainteresowania lokalizacjami podmiejskimi. Klienci poszukują większej przestrzeni, bliskości terenów zielonych oraz dostępu do rozbudowanej infrastruktury, nie rezygnując przy tym z dogodnego połączenia ze stolicą.

– „Bardzo cieszy nas zainteresowanie, z jakim od początku spotkała się Nova Wola Park. I etap inwestycji jest już niemal w 100% wyprzedany, pozostał już tylko jeden segment. Duże zainteresowanie pokazuje, że klienci coraz częściej poszukują miejsc, które łączą dobrą komunikację z Warszawą z większą przestrzenią i komfortem codziennego życia. Przygotowujemy się do odbiorów, a równolegle prowadzimy sprzedaż kolejnego etapu osiedla” – mówi Rafał Konarski, prezes i współzałożyciel CK Development.

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Funkcjonalność i rozwiązania proekologiczne w standardzie

Projekt Nova Wola Park został pomyślany jako kameralne osiedle o podwyższonym standardzie. Inwestor położył nacisk nie tylko na układy lokali, ale również na zagospodarowanie części wspólnych oraz zastosowanie nowoczesnych technologii, które mają wpłynąć na efektywność energetyczną budynków.

– „Projektując Nova Wola Park skupiliśmy się na funkcjonalności i komforcie codziennego użytkowania. Dużą wagę przywiązaliśmy zarówno do układów mieszkań i segmentów, jak również do zagospodarowania przestrzeni wspólnych oraz rozwiązań technologicznych zwiększających efektywność energetyczną budynków. Dziś inwestycja znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji, a zainteresowanie klientów potwierdza, że przyjęte założenia projektowe odpowiadają na aktualne potrzeby rynku” – mówi Maciej Ciechomski, współzałożyciel CK Development.

W standardzie pierwszego etapu znalazły się m.in. pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe oraz dachy przystosowane do montażu instalacji fotowoltaicznych. Na terenie osiedla zaplanowano tereny zielone, park osiedlowy, strefy rekreacyjne oraz rozwiązania ograniczające ruch samochodowy. Nowe lokale powstające w ramach drugiego etapu będą kontynuacją tej koncepcji, oferując widok na park i kameralną zabudowę.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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