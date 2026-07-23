Wielka inwestycja na Mokotowie. Ruszyła budowa centrali Fronteksu na 70 tys. mkw

Na warszawskim Mokotowie ruszyły prace przy budowie nowej siedziby centrali Frontexu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jak informuje portal propertydesign.pl, to jedna z największych obecnie realizowanych inwestycji biurowych przez instytucję Unii Europejskiej. Na działce przy ul. Racławickiej 136 powstanie kompleks o powierzchni blisko 70 tys. mkw., który docelowo stanie się miejscem pracy dla ponad 2 tys. osób.

Skala i kluczowi gracze na Mokotowie

Projekt zakłada budowę obiektu o siedmiu kondygnacjach naziemnych i dwóch podziemnych. Za jego realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” odpowiada konsorcjum, którego liderem jest Eiffage Polska Budownictwo. Koncepcję architektoniczną przygotowała pracownia SUD Architect, a za zaawansowane rozwiązania techniczne i proekologiczne odpowiada firma ARUP.

Zgodnie z harmonogramem, Frontex planuje przeprowadzkę do nowej siedziby pod koniec 2028 roku. Rozpoczęcie pierwszych prac na terenie inwestycji oznacza, że projekt oficjalnie wszedł w fazę realizacji, kończąc etap przygotowań i przetargów.

Co nowa siedziba oznacza dla rynku biurowego?

Decyzja Frontexu o budowie własnej, stałej siedziby, a nie wynajmie powierzchni na rynku komercyjnym, jest ważnym sygnałem dla warszawskiego rynku nieruchomości. Projekt o tej skali, realizowany na własne potrzeby, zdejmuje z rynku potencjalny popyt na blisko 70 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, co może wpłynąć na wskaźniki pustostanów i warunki najmu w rejonie Mokotowa w perspektywie długoterminowej.

Inwestycja umacnia również pozycję Warszawy jako kluczowego ośrodka dla instytucji Unii Europejskiej, potwierdzając jej strategiczne znaczenie na administracyjnej mapie kontynentu. Budowa stałej, a nie wynajmowanej centrali, świadczy o długoterminowym zakotwiczeniu agencji w stolicy Polski.

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Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo

Nowa siedziba Frontexu ma wyznaczać standardy w zakresie budownictwa zrównoważonego. Projektanci położyli duży nacisk na rozwiązania proekologiczne. Obiekt będzie wyposażony w panele fotowoltaiczne, system geotermalny oraz instalację odzyskującą wodę deszczową. Co istotne, już na etapie budowy planuje się wykorzystanie materiałów o obniżonym wpływie na środowisko, w tym betonu o zredukowanym śladzie węglowym do wykonania części fundamentów.

Mimo wysokich wymogów bezpieczeństwa, które są kluczowe dla agencji o takim profilu, kompleks ma oferować komfortowe i ergonomiczne warunki pracy. Projekt zakłada również stworzenie otwartej przestrzeni – w otoczeniu biurowca powstanie ogólnodostępny park, który będzie służył lokalnej społeczności.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertydesign.pl/architektura/104/nowa_twierdza_frontexu_powstaje_w_warszawie_gigantyczny_biurowiec_dla_2_tys_pracownikow,55166.html