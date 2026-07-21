Archicom kończy drugi etap Esencji przy ul. Szyperskiej w Poznaniu

Na poznańskim Starym Mieście dobiega końca budowa apartamentowca Esencja II. Inwestycja realizowana przez dewelopera Archicom, należącego do Grupy Echo, wprowadzi na rynek 118 apartamentów i 9 lokali usługowych. Prace wykończeniowe i montaż elewacji są na zaawansowanym etapie, a przekazanie kluczy pierwszym mieszkańcom zaplanowano na IV kwartał 2026 roku.

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Rewitalizacja w postindustrialnej części Starego Miasta

Projekt powstaje przy ul. Szyperskiej, na terenie dawnej palarni kawy Astra. Lokalizacja w ścisłym centrum, pomiędzy Wartą, Cytadelą a Starym Rynkiem, przechodzi proces rewitalizacji, a nowa zabudowa ma na celu jej domknięcie i nadanie spójnego, miejskiego charakteru. Esencja II stanowi kontynuację i uzupełnienie zrealizowanego wcześniej pierwszego etapu, tworząc z nim jednolity kompleks mieszkaniowo-usługowy.

Równolegle z pracami budowlanymi prowadzone są roboty drogowe. Deweloper buduje nowy odcinek ulicy Szyperskiej, który ma docelowo poprawić dostępność komunikacyjną całego kwartału.

Kaskadowa bryła i apartamenty bez powtarzalnych układów

Architekturę budynku wyróżnia kaskadowa bryła, która pozwoliła na zaprojektowanie przestronnych tarasów na najwyższych kondygnacjach. Takie rozwiązanie zapewnia lepsze doświetlenie części apartamentów oraz widok na panoramę Poznania. Elewacja jest wykonywana w technologii wentylowanej, z użyciem okładzin Equitone, co ma zapewnić trwałość i wysoką estetykę.

Charakterystycznym elementem oferty jest fakt, że w projekcie Esencja II nie ma dwóch identycznych układów mieszkań. Deweloper postawił również na reprezentacyjne części wspólne, których identyfikacja wizualna nawiązuje do materiałów i kolorystyki zastosowanej na zewnątrz budynku.

– Projekty realizowane w ścisłych centrach miast wymagają dziś znacznie więcej niż dobrej lokalizacji. Klienci oczekują architektury, która wpisuje się w charakter miejsca, wysokiej jakości materiałów oraz przestrzeni wspólnych, które realnie wpływają na komfort codziennego życia. Esencja II jest odpowiedzią właśnie na takie potrzeby. To inwestycja, w której równie dużą wagę przywiązaliśmy do mieszkań, jak do otoczenia – zieleni, przestrzeni publicznej i jakości detalu architektonicznego. Wchodząc w końcową fazę realizacji, widzimy, jak wszystkie te elementy tworzą spójną całość – mówi Marta Politowicz, regionalny kierownik sprzedaży w Archicom.

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Nowy park kieszonkowy otwarty dla mieszkańców

Integralną częścią inwestycji będzie ogólnodostępny park kieszonkowy. Powstanie on jako przedłużenie kompleksu i ma pełnić funkcję nowej, zielonej przestrzeni publicznej. W planach są nasadzenia drzew, wielowarstwowe kompozycje roślinne oraz autorskie elementy małej architektury, w tym niestandardowe strefy wypoczynku.

Zgodnie z założeniami dewelopera, teren ten stanie się miejscem spotkań i rekreacji nie tylko dla mieszkańców inwestycji, ale także dla wszystkich osób korzystających z tej części miasta. Obecnie w budynku trwają prace wykończeniowe obejmujące instalacje, tynki i posadzki, a także montaż wind i systemów parkingowych.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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