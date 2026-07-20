Wielka inwestycja w polskie huty. Na modernizację trafi ponad pół miliarda złotych

Grupa Kapitałowa Węglokoks uruchamia program modernizacyjny o wartości ponad 500 mln zł, który obejmie kluczowe spółki z segmentu hutniczego – informuje portal fabrykiwpolsce.pl. Zaktualizowany biznesplan, podpisany przez zarząd spółki i przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i wyznacza nowy kierunek rozwoju dla przemysłowych aktywów grupy.

To strategiczna decyzja, która ma na celu nie tylko odnowienie potencjału produkcyjnego, ale przede wszystkim repozycjonowanie Węglokoksu jako kluczowego dostawcy dla polskiej energetyki i sektora obronnego. Formalne zatwierdzenie planu otwiera drogę do rozpoczęcia wieloletniego procesu inwestycyjnego.

Mapa modernizacji. Te cztery huty otrzymają środki

Główny ciężar inwestycji zostanie rozłożony na cztery wyspecjalizowane podmioty należące do grupy. Programem objęte zostaną Huta Pokój Profile, Huta Łabędy, Walcownia Blach Batory oraz Huta Pokój Konstrukcje. To one staną się głównymi beneficjentami planu, którego celem jest podniesienie ich rentowności i konkurencyjności.

Każda z tych spółek ma stać się elementem silnego, krajowego łańcucha dostaw dla strategicznych sektorów gospodarki. Pieniądze mają wzmocnić ich potencjał technologiczny i produkcyjny.

Nowe produkty i nowa infrastruktura

Środki zostaną przeznaczone na konkretne cele operacyjne. Plan zakłada przede wszystkim optymalizację istniejących procesów produkcyjnych oraz usprawnienie wewnętrznej logistyki w modernizowanych zakładach. Kluczowym elementem strategii jest jednak rozwój specjalistycznych linii produktowych, które odpowiadają na zapotrzebowanie perspektywicznych rynków.

Węglokoks zamierza skoncentrować się na produkcji wyrobów o wysokiej wartości dodanej, takich jak rury wielkośrednicowe oraz blachy trudnościeralne. Co istotne z perspektywy rynku nieruchomości przemysłowych, plan zakłada również budowę nowego zaplecza technologicznego dla konstrukcji stalowych. Na obecnym etapie nie podano jednak szczegółów dotyczących jego dokładnej lokalizacji, skali czy harmonogramu realizacji.

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Dlaczego Węglokoks inwestuje właśnie teraz?

Decyzja o aktualizacji biznesplanu i uruchomieniu tak dużych nakładów finansowych wynika bezpośrednio z dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Zarząd Węglokoksu uznał, że dotychczasowe założenia wymagają korekty, aby dostosować ofertę grupy do rosnących wymagań strategicznych sektorów polskiej gospodarki.

Głównym celem jest wzmocnienie pozycji grupy jako kluczowego dostawcy dla sektora energetycznego oraz przemysłu obronnego. Inwestycja ma zapewnić stabilne i nowoczesne źródło zaopatrzenia dla projektów o znaczeniu krajowym, dywersyfikując jednocześnie źródła przychodów całej grupy kapitałowej.

Inwestycja jako element długoterminowej strategii

Ogłoszony program modernizacyjny nie jest działaniem doraźnym. Wpisuje się on w długofalową strategię transformacji Grupy Kapitałowej na lata 2025–2030. Podpisanie dokumentu z udziałem przedstawicieli resortu aktywów państwowych podkreśla strategiczną wagę projektu dla państwa i stanowi formalny początek procesu inwestycyjnego.

Realizacja planu o wartości ponad pół miliarda złotych ma nie tylko unowocześnić część polskiego hutnictwa, ale również zbudować silny, krajowy potencjał produkcyjny, zdolny do realizacji najbardziej wymagających zleceń w kluczowych dla bezpieczeństwa kraju obszarach.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://fabrykiwpolsce.pl/ponad-pol-miliarda-zlotych-na-modernizacje-zakladow-weglokoks/