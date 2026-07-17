Gdański apartament idzie pod prąd trendom

W Gdańsku, w ramach kameralnej zabudowy Alfa Parku, powstał apartament o powierzchni 115 m², którego aranżacja świadomie odchodzi od popularnego minimalizmu na rzecz głębokiej, ciemnej kolorystyki. Projekt, zrealizowany przez pracownię masz.design, został stworzony dla trójmiejskiej influencerki z branży modowej i jej rodziny. Kluczowym założeniem było stworzenie przestrzeni sprzyjającej wyciszeniu, która stanowiłaby kontrast dla intensywnego życia zawodowego właścicielki.

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Krajobraz z widokiem na Staw Wróbla jako punkt wyjścia

Lokalizacja inwestycji w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz z bezpośrednim widokiem na Staw Wróbla stała się główną inspiracją dla architektek. Duże przeszklenia otwierają wnętrze na otaczającą zieleń i wodę, a projekt został tak pomyślany, by to krajobraz, a nie aranżacja, odgrywał pierwszoplanową rolę. Strefę dzienną naturalnie przedłuża przestronny balkon, którego aranżacja zaciera granicę między wnętrzem a otoczeniem.

Właściciele od początku zrezygnowali z wizji jasnego wnętrza, poszukując nastrojowego azylu. Projekt odpowiada na tę potrzebę, tworząc intymną i otulającą atmosferę, która ma sprzyjać regeneracji i odcięciu się od bodźców zewnętrznych.

Spójność materiałowa w otwartej strefie dziennej

Sercem apartamentu jest otwarta strefa dzienna, łącząca salon, jadalnię i kuchnię. W aranżacji dominują głębokie odcienie drewna, grafitu i czerni. Monochromatyczną bazę przełamują miękkie tkaniny oraz rytmicznie rozmieszczone drewniane lamele. Charakteru dodają rzeźbiarskie formy oświetlenia, które kontrastują z geometryczną zabudową meblową.

Integralną częścią kompozycji jest kuchnia, której zabudowę wybarwiono na kolor NCS S 8500-N. Dzięki temu stanowi ona graficzny kontrapunkt dla drewnianych elementów, jednocześnie zachowując spójność z całością koncepcji.

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Drewno jako motyw przewodni całego wnętrza

Naturalne drewno jest elementem porządkującym przestrzeń i pojawia się konsekwentnie w całym apartamencie – od zabudów w strefie dziennej, przez korytarze, aż po sypialnie i łazienki. Aby zapewnić jednolity wygląd, wszystkie elementy drewniane wykończono olejem Rubio Monocoat Oil Plus 2C w kolorze Ash Grey. Taka technologia pozwala na ochronę i barwienie drewna w jednej warstwie, bez tworzenia sztucznej powłoki i z zachowaniem jego naturalnej struktury.

– Drewno jest materiałem, który z czasem nabiera charakteru, dlatego zależało nam na wykończeniu, które pozwoli zachować jego naturalną strukturę i autentyczność. W naszych projektach regularnie sięgamy po rozwiązania Rubio Monocoat, ponieważ pozwalają chronić i wybarwiać drewno w jednej warstwie, bez odbierania mu jego naturalnego wyglądu. Zastosowanie tego samego odcienia w zabudowach znajdujących się w różnych częściach apartamentu pozwoliło nam zachować spójność całego wnętrza – mówią architektki z masz.design.

Funkcjonalność strefy prywatnej i indywidualne rozwiązania

Część prywatna mieszkania została zaprojektowana z myślą o odpoczynku. Główna sypialnia, połączona z garderobą, utrzymana jest w tej samej estetyce co strefa dzienna. Garderoba nawiązuje do profesjonalnego świata właścicielki – jej aranżacja czerpie z estetyki prywatnych butików, a oświetlenie inspirowane światłem scenicznym zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów.

Projekt uwzględnia również indywidualne potrzeby pozostałych domowników. W pokojach dziecięcych pojawiły się elementy włoskiego designu, takie jak stoliki pomocnicze Componibili marki Kartell. Z kolei w strefie wejściowej wydzielono miejsce na rower i trenażer, tworząc strefę treningową dla męża właścicielki, pasjonata kolarstwa. Spójność materiałowa i kolorystyczna została zachowana również w dwóch łazienkach, co sprawia, że całe mieszkanie jest odbierane jako jednolita, konsekwentnie zaprojektowana całość.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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