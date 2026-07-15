Wieże mają stanąć przy dworcach, w jednym z najbardziej eksponowanych punktów śródmieścia

W centrum Kielc, przy ul. Panoramicznej i Czarnowskiej, dopuszczono lokalizację dwóch wież mieszkalno-usługowych, które mają stanąć w miejscu dawnego kina Romantica i na sąsiednim parkingu. Projekt ma już dwie uchwały lokalizacyjne w trybie lex deweloper, przyjęte przez Radę Miasta Kielce w 2025 r., ale na tym etapie w publicznie dostępnych materiałach nadal nie ma potwierdzenia wydania pozwoleń na budowę. Z przekazów medialnych wynika jednak, że prace mają ruszyć jeszcze w 2026 roku.

Planowana zabudowa obejmuje teren naprzeciwko dworca autobusowego i w sąsiedztwie dworca kolejowego. Pierwsza część projektu dotyczy działek po dawnym kinie Romantica, druga sąsiedniego parkingu. To lokalizacja o dużym znaczeniu dla obrazu miasta, bo dla wielu osób jest to jedna z pierwszych przestrzeni widocznych po przyjeździe do Kielc.

W praktyce chodzi o przekształcenie zaniedbanego kwartału śródmiejskiego w intensywną zabudowę mieszkaniowo-usługową. Z punktu widzenia rynku oznacza to nową podaż mieszkań w ścisłym centrum, a z punktu widzenia miasta także zmianę sposobu użytkowania terenu przy ważnym węźle komunikacyjnym.

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Dwie uchwały z 2025 roku dopuściły obie części inwestycji

Pierwsza uchwała lokalizacyjna została przyjęta 16 stycznia 2025 r. i dotyczy wieży planowanej na terenie dawnego kina. Druga, dla działek parkingowych, została przyjęta 15 kwietnia 2025 r.

Oba postępowania prowadzono w trybie specustawy mieszkaniowej, czyli lex deweloper. To istotne, bo projekt nie był procedowany klasyczną ścieżką planu miejscowego ani zwykłej decyzji o warunkach zabudowy. Uchwała lokalizacyjna otwiera drogę do dalszych formalności, ale sama nie oznacza jeszcze prawa do rozpoczęcia budowy.

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Miasto najpierw zmieniło standardy urbanistyczne dla strefy W1

Skala projektu nie byłaby możliwa bez wcześniejszych decyzji samorządu. W 2023 r. Rada Miasta utworzyła strefę W1 dla obszaru między ul. Czarnowską i Panoramiczną i dopuściła zabudowę do 21 kondygnacji nadziemnych. To był kluczowy krok przygotowujący grunt formalny pod wysoką zabudowę w tym rejonie.

Kolejna zmiana zapadła w grudniu 2024 r., gdy strefę W1 rozszerzono o dodatkowe działki przy ul. Panoramicznej. Uzasadnieniem były rozwiązania komunikacyjne potrzebne dla planowanej inwestycji. Już na tym etapie było więc widać, że projekt wpływa nie tylko na samą zabudowę, ale też na myślenie miasta o układzie drogowym wokół dworców.

Formalnie są to dwie odrębne inwestycje. Za pierwszą odpowiada Romantica sp. z o.o., a za drugą Czarnowska 23 sp. z o.o. Za projekt natomiast odpowiadają Kamiński Bojarowicz Architekci.

Projekt może dostarczyć do 370 mieszkań i kilka tysięcy metrów usług

Obie wieże mają mieć funkcję mieszkalno-usługową. Dla pierwszego budynku uchwała przewiduje 99-195 mieszkań oraz 400-1995 m2 usług i handlu. Drugi ma pomieścić 99-175 mieszkań oraz 325-1595 m2 usług i handlu.

Łącznie daje to 198-370 mieszkań i 725-3590 m2 powierzchni handlowo-usługowej. Według lokalnych mediów chodzi o dwa 21-kondygnacyjne obiekty przekraczające 70 m wysokości.

W przypadku pierwszej wieży zakres inwestycji obejmuje również wyburzenie dawnego kina Romantica i częściową przebudowę infrastruktury technicznej.

Konsultacje i opinie pokazały spór o skalę zabudowy w śródmieściu

Oba wnioski przeszły konsultacje społeczne. Dla pierwszej wieży trwały one od 25 października do 15 listopada 2024 r. i wpłynęło 8 opinii. Dla drugiej, po modyfikacji wniosku, konsultacje prowadzono od 6 do 27 lutego 2025 r., a liczba opinii wyniosła 7.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna krytycznie oceniła skalę przedsięwzięcia i jego wpływ na pejzaż miasta. Mieszkańcy zwracali uwagę na wysokość obiektów, zacienienie, hałas, parkowanie i możliwe przeciążenie ulic w rejonie dworców. Z drugiej strony część samorządowców przedstawiała projekt jako szansę na nadanie tej części Kielc bardziej wielkomiejskiego charakteru.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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