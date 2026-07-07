To nie pierwszy taki przypadek. Do największej w Polsce transakcji doszło zaledwie kilka miesięcy wcześniej, także w apartamentowcu NOHO ONE - lokal o powierzchni 600 mkw został sprzedany za ponad 30 mln zł.

O ponadczasowej wartości tego projektu decydują w tym przypadku nie tylko najwyższej próby architektura, znakomita lokalizacja czy światowe wzornictwo, ale także dopracowane, nowatorskie części wspólne, rozbudowana Strefa Lifestyle, nowoczesne usługi, znakomita gastronomia oraz zieleń i sztuka – przekonują przedstawiciele NOHO Investment.

Zajrzyj do środka NOHO ONE – w galerii znajdziesz wizualizacje.

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NOHO Investment rozwija portfolio w największych polskich miastach

NOHO Investment to ogólnopolski deweloper działający w segmencie premium, który realizuje projekty w centrach największych polskich miast. W portfolio firmy znajdują się zarówno nowoczesne budynki apartamentowe, jak i złożone projekty rewitalizacyjne. W Krakowie firma odpowiada za odnowienie terenów dawnej fabryki cygar przy Dolnych Młynów 10 oraz Polskich Zakładów Zbożowych w ramach inwestycji Młyny Mogilska.

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Na Górnym Śląsku deweloper ukończył projekt Nadgórników 14 w katowickiej Strefie Kultury. We Wrocławiu, tuż przy Rynku, realizowana jest inwestycja Świdnicka 21. Warszawski NOHO ONE przy Rondzie Daszyńskiego pozostaje największym przedsięwzięciem w dotychczasowej działalności firmy.

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów