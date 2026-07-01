Inwestycja za 12 mln zł na Targówku. Powstanie tu ponad 100 nowych mieszkań

Deweloper Develia powiększa swój bank ziemi w Warszawie, inwestując w kolejną nieruchomość z potencjałem mieszkaniowym, informuje portal propertynews.pl. Spółka sfinalizowała zakup działki na Targówku za ponad 12 mln zł. W planach jest budowa osiedla, które wprowadzi na lokalny rynek ponad 100 nowych lokali.

Transakcja dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Anilinowej 2 i 4. To kolejny ruch jednego z największych graczy na rynku, który potwierdza rosnące zainteresowanie deweloperów prawobrzeżnymi dzielnicami stolicy.

Kluczowe parametry transakcji na Targówku

Umowa kupna-sprzedaży została sfinalizowana 30 czerwca 2026 roku przez spółkę zależną Develia Warszawa sp. z o.o. Przedmiotem transakcji było prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 34/12 wraz ze znajdującymi się na niej budowlami. Łączna wartość umowy, uwzględniając wszystkie świadczenia, wyniosła 12,168 mln zł.

Jak wynika z komunikatu, sprzedaż nieruchomości nie była objęta podatkiem VAT. Zakup ten stanowi element długofalowej strategii dewelopera, polegającej na systematycznym zabezpieczaniu gruntów pod przyszłe projekty w kluczowych aglomeracjach.

Ponad 100 mieszkań w planach dewelopera

Na zakupionym terenie Develia zamierza zrealizować projekt mieszkaniowy, w ramach którego powstanie około 107 lokali. Inwestycja znacząco poszerzy ofertę mieszkaniową w tej części Targówka, która w ostatnich latach zyskuje na popularności dzięki rozwojowi infrastruktury, w tym II linii metra.

Według wstępnych założeń, rozpoczęcie sprzedaży mieszkań planowane jest na 2027 rok. Na obecnym, bardzo wczesnym etapie, deweloper nie ujawnia jednak szczegółowych informacji dotyczących harmonogramu budowy, standardu wykończenia czy struktury metraży planowanych lokali. Konkretne parametry projektu zostaną przedstawione bliżej terminu uruchomienia sprzedaży.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/tereny-inwestycyjne/duzy-deweloper-kupuje-dzialke-w-warszawie-ponad-100-mieszkan-w-planach,199559.html

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