Nowy wieżowiec w centrum Warszawy. Dwie firmy w grze o kontrakt na 170-metrową wieżę

Projekt jednego z najwyższych budynków mieszkalnych w Warszawie wchodzi w kluczową fazę przygotowań. Jak informuje portal propertynews.pl, spółka BBI Development podpisała listy intencyjne z dwiema firmami w sprawie generalnego wykonawstwa wieżowca Roma Tower. To krok, który znacząco przybliża realizację tej wieloletniej inwestycji w ścisłym centrum stolicy.

Proces wyboru głównego partnera budowlanego wszedł w decydujący etap. Rozpoczęte negocjacje mają na celu wyłonienie firmy, która podejmie się budowy kompleksu u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater.

Wieżowiec w liczbach i lokalizacji

Roma Tower ma być 170-metrowym, superluksusowym wieżowcem mieszkalnym. Projekt zakłada budowę 48 kondygnacji naziemnych oraz 6 podziemnych. Za inwestycję odpowiada konsorcjum, w skład którego wchodzą BBI Development, Liebrecht & wooD oraz fundacja Pro Bonum.

Co istotne, projekt posiada już prawomocne pozwolenie na budowę, co usuwa kluczowe bariery administracyjne na drodze do rozpoczęcia prac. Autorem koncepcji architektonicznej jest pracownia Juvenes-Projekt pod kierownictwem Jacka Świderskiego.

Design z Włoch i strefa rekreacji

O luksusowy charakter wnętrz zadbać ma renomowane włoskie studio projektowe Pininfarina, znane ze współpracy z globalnymi markami z segmentu premium. Zgodnie z zapowiedziami, projektanci z Włoch odpowiadać będą za aranżację holu głównego, części wspólnych, a także całych pięter rekreacyjnych.

W planach jest m.in. strefa wellness z 25-metrowym basenem, co ma być jednym z wyróżników projektu na tle warszawskiego rynku nieruchomości luksusowych. Zaangażowanie tak znanej marki projektowej podkreśla aspiracje inwestorów do stworzenia obiektu o najwyższym standardzie.

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Przebudowa ulic za ponad 20 milionów

Inwestycja ma objąć nie tylko sam budynek, ale również jego najbliższe otoczenie. Deweloper zapowiada, że w ramach projektu odnowi fragmenty ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, co ma poprawić jakość przestrzeni publicznej w tej części Śródmieścia.

Szacowany koszt tych prac to ponad 20 milionów złotych. Jest to deklaracja, która wpisuje się w rosnący trend angażowania deweloperów w rozwój miejskiej infrastruktury towarzyszącej dużym projektom komercyjnym.

Harmonogram i kluczowe negocjacje

Podpisanie listów intencyjnych rozpoczyna finalny etap wyboru generalnego wykonawcy. Negocjacje z dwiema wyselekcjonowanymi firmami budowlanymi mają potrwać najpóźniej do końca 2026 roku.

Inwestor zastrzega jednak, że pozytywne zakończenie rozmów i zawarcie umowy nie jest jeszcze przesądzone. Oficjalna, pełna prezentacja projektu Roma Tower również planowana jest na 2026 rok.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/mieszkania/nowy-wiezowiec-w-warszawie-blizej-budowy-dwie-firmy-w-grze-o-wielki-kontrakt,200455.html