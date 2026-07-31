We frankfurckiej dzielnicy biznesowej Europaviertel powstał biurowiec Timber Pioneer, pierwszy w tej lokalizacji obiekt zrealizowany w technologii hybrydowej drewno–beton. Ośmiokondygnacyjny budynek dostarcza na rynek ponad 14 000 m² powierzchni biurowej, zaprojektowanej z naciskiem na zrównoważony rozwój i komfort użytkowników. Za projekt architektoniczny odpowiada Eike Becker, twórca sąsiedniego wieżowca F.A.Z.-Tower.

Konstrukcja budynku opiera się na wykorzystaniu 1 800 m³ drewna, co ma na celu ograniczenie zużycia tradycyjnych materiałów i optymalizację bilansu energetycznego inwestycji. Wykorzystanie drewna jest widoczne nie tylko w elementach konstrukcyjnych, ale również w wykończeniu wnętrz, gdzie stało się ono dominującym materiałem.

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Nowoczesne biuro zdominowane przez drewno i naturalne materiały

Wnętrza Timber Pioneer charakteryzują się wysokimi stropami i otwartymi przestrzeniami. Aranżacja bazuje na wielofunkcyjnych strefach pracy zespołowej i komfortowych strefach lounge, które płynnie łączą się z indywidualnymi miejscami do pracy. Elastyczność przestrzeni zapewniają przeszklone ścianki działowe, które pozwalają na łatwe oddzielenie poszczególnych stref od open space’u.

Zastosowanie litego drewna ma nie tylko walory estetyczne, ale także funkcjonalne. Materiał ten pomaga w naturalny sposób regulować temperaturę i wilgotność powietrza, co bezpośrednio przekłada się na jakość środowiska pracy. W projekcie świadomie połączono surowe materiały: lite drewno, beton architektoniczny oraz aluminium.

Koncepcja oświetlenia jako integralna część architektury

Kluczowym elementem projektu wnętrz jest zaawansowana koncepcja oświetlenia, za którą odpowiada firma Artemide we współpracy z W+P Workspace Consulting. Celem było stworzenie systemu, który podkreśli architekturę budynku, nawiąże do jego zrównoważonego charakteru i zapewni wysoką efektywność energetyczną. W całym obiekcie zastosowano powtarzalne motywy, takie jak linie świetlne i organiczne kształty.

Głównym rozwiązaniem jest modułowy system Alphabet of Light (AoL), który pojawia się w różnych częściach biurowca. We foyer tworzy owalne kompozycje oplatające drewniane kolumny, a w innych strefach buduje minimalistyczne układy świetlne. System posiada certyfikację EPD (Environmental Product Declaration), analizującą jego wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu, co jest istotne dla certyfikacji budynków typu Green Building.

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Funkcjonalne systemy świetlne dla różnych stref pracy

W strefach pracy zespołowej i przestrzeniach lounge system AoL uzupełniono o system szynowy Gople, zaprojektowany przez Bjarke Ingels Group. Pozwala on na elastyczne rozmieszczanie reflektorów i lamp wiszących, dostarczając skoncentrowane światło nad stołami i miejscami spotkań, podczas gdy AoL zapewnia bardziej rozproszone, nastrojowe oświetlenie ogólne.

W salach konferencyjnych wykorzystano z kolei system A.24 zintegrowany z modułami Sharping, które gwarantują równomierne i precyzyjnie ukierunkowane światło. Całość uzupełniają reflektory Vector, podkreślające strukturę reliefów ściennych z piaskowca. Aranżację dopełniają kompozycje z lamp Ripple i Empatia, a także starannie dobrane lampy podłogowe, takie jak Vine Light Floor czy Tolomeo Mega.