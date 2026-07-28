Po blisko dziewięciu latach przygotowań rusza budowa Portico Marina, projektu mieszkaniowego premium nad Jeziorem Zegrzyńskim. Spółka Portico Marina Invest podpisała umowę z firmą ALFA-BET POLSKA, która jako generalny wykonawca zrealizuje inwestycję. Prace budowlane mają rozpocząć się w sierpniu 2026 roku, a finalizacja projektu planowana jest na III kwartał 2028 roku.

Inwestycja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie wody, zaledwie 25 metrów od linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego. Jej unikatowy charakter podkreśla południowa ekspozycja i panoramiczny widok na najszerszą część zalewu.

Polecamy: Prywatna sauna, siłownia i stawy za oknem. Zakończono budowę kolejnego osiedla w Katowicach

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany

88 apartamentów z prywatną mariną i strefą rekreacyjną

Projekt zakłada budowę 88 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, od 29 do 168 mkw., z możliwością łączenia lokali. Wszystkie mieszkania będą miały widok na jezioro. Kluczowym elementem inwestycji jest zaplanowana prywatna marina, która zaoferuje miejsca do cumowania dla 46 łodzi. Całość uzupełni dwupoziomowy garaż podziemny.

Dodatkowo, w ramach kompleksu powstanie całoroczny basen z tarasem słonecznym i widokiem na Zegrze, strefa SPA z sauną i jacuzzi, a także strefa fitness. Zaplanowano również kameralną wewnętrzną kawiarnię oraz przestrzenie dla dzieci, w tym salę zabaw i zewnętrzny plac zabaw. Projekt przewiduje zastosowanie instalacji fotowoltaicznej, która zasili części wspólne budynku, w tym basen.

Harmonogram zakłada zakończenie inwestycji w 2028 roku

Wybór generalnego wykonawcy wieńczy wieloletni proces przygotowawczy, obejmujący uzyskanie pozwoleń i prace projektowe. W pierwszym etapie, który rozpocznie się w sierpniu, ALFA-BET POLSKA przeprowadzi przygotowanie i uzbrojenie terenu oraz rozpocznie prace ziemne. Planowany termin zakończenia budowy to III kwartał 2028 roku.

Polecamy: Pociągiem do Suntago z Warszawy? Jest decyzja! Wiemy, kiedy ruszy budowa nowej linii

Budowa tuż przy linii brzegowej to wyzwanie wykonawcze

Realizacja projektu tak blisko wody wymaga zastosowania zaawansowanych technologii i precyzyjnego planowania. Firma ALFA-BET POLSKA została wybrana w wieloetapowym przetargu, w którym kluczowe znaczenie miało doświadczenie w skomplikowanych realizacjach.

- Portico Marina jest projektem wyjątkowym ze względu na lokalizację i poziom skomplikowania prac. Budowa obiektu bezpośrednio nad linią brzegową wymaga precyzyjnego planowania oraz spełnienia najwyższych standardów wykonawczych. Cieszymy się, że będziemy realizować inwestycję, która już dziś budzi duże zainteresowanie rynku i ma szansę stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów nad Jeziorem Zegrzyńskim – podkreśla Tomasz Zgódka, członek zarządu ALFA-BET POLSKA Sp. z o.o.

Za koncepcję architektoniczną Portico Marina odpowiada międzynarodowa pracownia Broadway Malyan, a adaptację projektu do polskich warunków przygotowała pracownia Dziuba Architekci.