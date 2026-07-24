Kolej wraca po ponad 20 latach. Wielka modernizacja za miliardy

Po ponad dwóch dekadach od likwidacji regularnych połączeń, linia kolejowa nr 12 między Skierniewicami a Czachówkiem Wschodnim ma szansę na drugie życie. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę blisko 64 kilometrów trasy. Kontrakt o wartości 1,475 mld zł brutto to ogromna inwestycja, która obejmie nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale także stacje, przystanki i nowy most nad Rawką. Roboty mają ruszyć w sierpniu 2026 roku i potrwać do grudnia 2029 roku.

Modernizacja obejmie stacje Puszcza Mariańska, Mszczonów i Tarczyn. Co więcej, odbudowanych zostanie sześć nieczynnych przystanków: Długokąty, Grabce, Grzegorzewice, Jeżewice, Gąski oraz Prażmów.

– Moim marzeniem, jako człowieka urodzonego w Mszczonowie, było wejść tam do pociągu i pojechać do Warszawy albo przyjechać do Skierniewic. Mieszkańcy są bardzo szczęśliwi – mówił podczas briefingu burmistrz Mszczonowa Łukasz Koperski.

Przystanek blisko Suntago. Jak będzie wyglądał dojazd?

Kluczową informacją dla turystów jest to, że przystanek w Grabcach powstanie w nowej lokalizacji, bliżej parku wodnego Suntago. Nie oznacza to jednak, że pociąg zatrzyma się tuż pod bramą kompleksu. Jak informuje Marieta Najdenowa, dyrektor operacyjny Global Parks Poland, spółki zarządzającej obiektem, planowane jest skomunikowanie stacji z parkiem.

– To ważna dla nas inwestycja. Przystanek umożliwi dobry dojazd do Suntago osobom niezmotoryzowanym – komentuje. – Zakładaliśmy uruchomienie autobusów dowozowych.

Dzięki temu dojazd do jednej z największych atrakcji na Mazowszu stanie się znacznie łatwiejszy, zwłaszcza dla osób bez samochodu.

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Szybciej i bezpieczniej. Pociągi pojadą 120 km/h

Inwestycja ma na celu nie tylko przywrócenie ruchu pasażerskiego, ale także usunięcie technicznych ograniczeń na trasie, która jest ważną towarową obwodnicą Warszawy. Między Puszczą Mariańską a Mszczonowem odbudowany zostanie drugi tor, co znacząco poprawi płynność ruchu. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie i towarowe mają osiągać prędkość 120 km/h.

Przebudowane zostaną tory, rozjazdy, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Modernizacja obejmie również 87 obiektów inżynieryjnych, w tym nowy, dwutorowy most nad Rawką w pobliżu Skierniewic.

Kiedy i jakie pociągi pojadą nową trasą?

Choć tory są już przesądzone, na konkretny rozkład jazdy trzeba będzie jeszcze poczekać. Samorząd województwa mazowieckiego deklarował wcześniej uruchomienie około siedmiu par pociągów między Skierniewicami a Warszawą przez Mszczonów. Obsługę miałyby zapewnić Koleje Mazowieckie. Ostateczna liczba kursów i godziny odjazdów zadecydują o tym, jak dużą popularnością będzie cieszyć się odnowiona linia.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI