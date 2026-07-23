Wielki grunt w Katowicach znów na sprzedaż. Miasto stawia twarde warunki i może odebrać ziemię

redakcja Muratorplus.pl
2026-07-23 11:45

Wart 16 mln zł, ponad 8-hektarowy teren inwestycyjny w Katowicach po raz drugi trafił na sprzedaż. Miasto szuka nabywcy gotowego na szybką zabudowę pod produkcję lub magazyny, ale oferta zawiera restrykcyjne warunki. Kluczowym elementem jest nie tylko narzucony harmonogram prac, ale również zabezpieczenie w postaci prawa odkupu gruntu przez samorząd.

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Autor: Dariusz Jędrzejewski

Miasto Katowice po raz drugi próbuje sprzedać duży teren inwestycyjny przeznaczony pod produkcję, usługi i magazyny, informuje portal propertynews.pl. Nieruchomość o powierzchni ponad 8 hektarów, zlokalizowana przy ul. Magazynowej, została ponownie wystawiona na licytację, co sugeruje brak zainteresowania w pierwszym podejściu. Oferta jest skierowana do inwestorów gotowych na szybką realizację projektu, ponieważ miasto narzuca precyzyjny i wymagający harmonogram prac budowlanych.

Cena wywoławcza i kluczowe parametry

Przedmiotem przetargu jest grunt o łącznej powierzchni 80 702 mkw., położony w przemysłowej części Katowic, w obrębie Roździeń. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na 16 mln zł. Potencjalni oferenci muszą wpłacić wadium w wysokości 3,2 mln zł w terminie do 31 sierpnia 2026 roku. Licytacja odbędzie się 8 września 2026 roku.

Jest to druga próba zbycia tego terenu. Pierwsze postępowanie, które odbyło się 16 czerwca 2026 roku, zakończyło się bez rozstrzygnięcia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na działce dopuszczalna jest zabudowa usługowa, produkcyjna oraz składy i magazyny, co otwiera szerokie możliwości dla branży logistycznej i przemysłowej.

Harmonogram narzucony przez miasto

Kluczowym elementem oferty są restrykcyjne warunki dotyczące terminów realizacji inwestycji. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy, rozumianego jako wykonanie fundamentów, w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży. To jednak nie koniec wymagań.

Kolejny warunek dotyczy ukończenia budowy. Inwestor musi doprowadzić obiekt do stanu surowego zamkniętego w ciągu 36 miesięcy od dnia nabycia gruntu. Takie zapisy w umowie mają na celu zabezpieczenie miasta przed spekulacyjnym zakupem ziemi i zapewnienie, że teren zostanie szybko zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

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Prawo odkupu jako zabezpieczenie interesu publicznego

Aby zdyscyplinować przyszłego właściciela, katowicki samorząd zastosował silne zabezpieczenie prawne. W akcie notarialnym zostanie zawarte zastrzeżenie o prawie odkupu nieruchomości przez miasto na okres 5 lat. Oznacza to, że w przypadku niedotrzymania przez inwestora któregokolwiek z narzuconych terminów budowy, miasto będzie mogło odzyskać grunt.

Dla deweloperów i funduszy inwestycyjnych taki zapis stanowi istotne ryzyko, które musi zostać uwzględnione w analizie projektu, a także może wpłynąć na warunki pozyskania finansowania bankowego. Jest to jednak coraz częstsza praktyka stosowana przez samorządy w celu stymulowania aktywnego rozwoju sprzedawanych terenów.

Infrastruktura na działce i kwestie podatkowe

Potencjalny nabywca musi liczyć się z dodatkowymi wyzwaniami. Na terenie działki znajduje się infrastruktura należąca do podmiotów trzecich, w tym bocznica kolejowa, sieci gazowe oraz elektroenergetyczne. Uregulowanie zasad korzystania z tych instalacji będzie należało do obowiązków nowego właściciela.

Ważnym aspektem finansowym jest również kwestia opodatkowania. Do ceny uzyskanej w przetargu za przeważającą część gruntu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, co znacząco podnosi ostateczny koszt całej transakcji.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI --- https://www.propertynews.pl/magazyny/katowice-ponad-8-ha-terenow-inwestycyjnych-znowu-na-sprzedaz,200134.html

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