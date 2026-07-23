Wielki grunt w Katowicach znów na sprzedaż. Miasto stawia twarde warunki i może odebrać ziemię

Miasto Katowice po raz drugi próbuje sprzedać duży teren inwestycyjny przeznaczony pod produkcję, usługi i magazyny, informuje portal propertynews.pl. Nieruchomość o powierzchni ponad 8 hektarów, zlokalizowana przy ul. Magazynowej, została ponownie wystawiona na licytację, co sugeruje brak zainteresowania w pierwszym podejściu. Oferta jest skierowana do inwestorów gotowych na szybką realizację projektu, ponieważ miasto narzuca precyzyjny i wymagający harmonogram prac budowlanych.

Cena wywoławcza i kluczowe parametry

Przedmiotem przetargu jest grunt o łącznej powierzchni 80 702 mkw., położony w przemysłowej części Katowic, w obrębie Roździeń. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na 16 mln zł. Potencjalni oferenci muszą wpłacić wadium w wysokości 3,2 mln zł w terminie do 31 sierpnia 2026 roku. Licytacja odbędzie się 8 września 2026 roku.

Jest to druga próba zbycia tego terenu. Pierwsze postępowanie, które odbyło się 16 czerwca 2026 roku, zakończyło się bez rozstrzygnięcia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na działce dopuszczalna jest zabudowa usługowa, produkcyjna oraz składy i magazyny, co otwiera szerokie możliwości dla branży logistycznej i przemysłowej.

Harmonogram narzucony przez miasto

Kluczowym elementem oferty są restrykcyjne warunki dotyczące terminów realizacji inwestycji. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy, rozumianego jako wykonanie fundamentów, w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży. To jednak nie koniec wymagań.

Kolejny warunek dotyczy ukończenia budowy. Inwestor musi doprowadzić obiekt do stanu surowego zamkniętego w ciągu 36 miesięcy od dnia nabycia gruntu. Takie zapisy w umowie mają na celu zabezpieczenie miasta przed spekulacyjnym zakupem ziemi i zapewnienie, że teren zostanie szybko zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

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Prawo odkupu jako zabezpieczenie interesu publicznego

Aby zdyscyplinować przyszłego właściciela, katowicki samorząd zastosował silne zabezpieczenie prawne. W akcie notarialnym zostanie zawarte zastrzeżenie o prawie odkupu nieruchomości przez miasto na okres 5 lat. Oznacza to, że w przypadku niedotrzymania przez inwestora któregokolwiek z narzuconych terminów budowy, miasto będzie mogło odzyskać grunt.

Dla deweloperów i funduszy inwestycyjnych taki zapis stanowi istotne ryzyko, które musi zostać uwzględnione w analizie projektu, a także może wpłynąć na warunki pozyskania finansowania bankowego. Jest to jednak coraz częstsza praktyka stosowana przez samorządy w celu stymulowania aktywnego rozwoju sprzedawanych terenów.

Infrastruktura na działce i kwestie podatkowe

Potencjalny nabywca musi liczyć się z dodatkowymi wyzwaniami. Na terenie działki znajduje się infrastruktura należąca do podmiotów trzecich, w tym bocznica kolejowa, sieci gazowe oraz elektroenergetyczne. Uregulowanie zasad korzystania z tych instalacji będzie należało do obowiązków nowego właściciela.

Ważnym aspektem finansowym jest również kwestia opodatkowania. Do ceny uzyskanej w przetargu za przeważającą część gruntu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, co znacząco podnosi ostateczny koszt całej transakcji.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI --- https://www.propertynews.pl/magazyny/katowice-ponad-8-ha-terenow-inwestycyjnych-znowu-na-sprzedaz,200134.html