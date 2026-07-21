Deweloper OKAM zakończył realizację całej inwestycji mieszkaniowej INSPIRE w Katowicach. Ostatnie dwa etapy projektu, zlokalizowanego w Dolinie Trzech Stawów, uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Tym samym na rynek trafiły ostatnie lokale w ramach kompleksu, który docelowo składa się z siedmiu budynków i oferuje łącznie 421 mieszkań.

Polecamy: Ważna inwestycja w centrum Katowic. Tunel pod rondem czeka remont za 2,5 mln zł

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Ostatnie 183 mieszkania w Dolinie Trzech Stawów

Finalna faza projektu, obejmująca etapy IV i V, polegała na budowie trzech budynków oznaczonych jako E, F i G. Każdy z nich liczy dziewięć kondygnacji naziemnych oraz dwie podziemne, przeznaczone na parkingi i komórki lokatorskie. W tej części inwestycji powstały 183 mieszkania o zróżnicowanej strukturze.

W ofercie znalazły się zarówno kompaktowe lokale typu studio o powierzchni od 31 m², jak i przestronne apartamenty przekraczające 140 m². Zgodnie ze standardem projektu, każde mieszkanie na parterze posiada ogródek, a te na wyższych piętrach – balkon lub taras.

Kącik zabaw dla dzieci, prywatna siłownia i sauna

Osiedle INSPIRE zostało zaprojektowane zgodnie z założeniami Nowej Polityki Jakości OKAM, która kładzie nacisk na dodatkowe funkcje dla mieszkańców oraz rozwiązania proekologiczne. Do dyspozycji właścicieli lokali oddano m.in. strefę mieszkańca z przestrzenią do spotkań i kącikiem zabaw dla dzieci, a także prywatną siłownię i saunę.

Na terenie inwestycji znajduje się również zielone patio i plac zabaw. Dodatkowo, deweloper zastosował panele fotowoltaiczne zasilające części wspólne oraz system odzysku wody deszczowej do podlewania zieleni.

– Zakończenie całego projektu INSPIRE to moment, w którym możemy oddać mieszkańcom kompletną inwestycję w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji Katowic. Przez kilka lat konsekwentnie realizowaliśmy kolejne jej etapy, a dziś przekazujemy mieszkańcom ostatnie 3 budynki. Od początku zależało nam na stworzeniu miejsca, które będzie dobrze funkcjonować nie tylko jako zespół budynków, ale przede wszystkim jako wygodna przestrzeń do życia – mówi Marcin Michalec COO z OKAM.

Polecamy: TBS przy ul. Kosmicznej w Katowicach nikt nie nazwie osiedlem "premium". Tymczasem właśnie tu stworzono luksusową przestrzeń do życia

Zakończenie wieloetapowego projektu

Realizacja całego kompleksu INSPIRE była podzielona na kilka etapów. Pierwsze trzy, w ramach których w czterech budynkach powstało 238 lokali, wykonała firma Grimbud. Za realizację dwóch ostatnich etapów, dostarczających na rynek 183 mieszkania w trzech budynkach, odpowiadała Grupa TK.

INSPIRE to kolejny, po projekcie Dom w Dolinie Trzech Stawów zrealizowany przez OKAM projekt w tej części Katowic.