Rynek biur w Warszawie. Padł historyczny rekord, w centrum wolnych tylko 4,8 proc. powierzchni

W drugim kwartale 2026 roku na warszawski rynek biurowy nie trafił ani jeden nowy budynek. Co więcej, w tym samym czasie zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej skurczyły się, ponieważ z rynku wycofano siedem starszych obiektów – informuje portal propertynews.pl. Ich łączna powierzchnia to około 44 tys. mkw., a decyzja o wyłączeniu z użytku w większości przypadków związana jest z planowaną zmianą przeznaczenia.

W efekcie tych działań całkowite zasoby biurowe w stolicy na koniec czerwca 2026 roku zmalały do 6 234 100 mkw. Brak nowej podaży i zmniejszenie dostępnej powierzchni natychmiast przełożyły się na spadek wskaźnika pustostanów. Dla całej Warszawy na koniec pierwszego półrocza wyniósł on 8,5%, co oznacza spadek o jeden punkt procentowy w ciągu zaledwie jednego kwartału.

Rekordowo niska dostępność w centrum

Prawdziwe zacieśnienie rynku widać jednak w lokalizacjach centralnych, gdzie dostępność wolnej powierzchni spadła do historycznie niskiego poziomu 4,8%. To wyraźny sygnał dla najemców poszukujących biur w najbardziej prestiżowych częściach miasta. Dla porównania, w strefach pozacentralnych wskaźnik pustostanów wynosi obecnie 11,8%.

Najbardziej pożądaną częścią rynku pozostaje Centralny Obszar Zachodni (CCW), gdzie wskaźnik pustostanów jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 3,6%. Na drugim biegunie znajduje się Służewiec, największa strefa biurowa poza centrum, gdzie wciąż wolnych pozostaje 17% powierzchni.

Popyt nie zwalnia tempa

Mimo kurczącej się oferty, aktywność najemców pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Sytuację na rynku potwierdza Aleksander Hofmann z CBRE. W opinii eksperta cytowanego przez portal, dostępność biur w centrum Warszawy jest najniższa od lat, co w połączeniu z dużym zainteresowaniem firm zmusza je do szybszego podejmowania decyzji.

W samym drugim kwartale 2026 roku firmy wynajęły w Warszawie około 280 tys. mkw. powierzchni, co jest jednym z najwyższych wyników w historii dla tego okresu. Łącznie od początku roku wolumen transakcji sięgnął 415 tys. mkw. Charakterystyczny jest przy tym wysoki udział renegocjacji w strukturze umów. Aż 52% transakcji stanowiły przedłużenia dotychczasowych kontraktów. Nowe umowy odpowiadały za 44% popytu, a ekspansje za pozostałe 4%.

Sektor publiczny i finanse napędzają rynek

Do największych transakcji w drugim kwartale należało przedłużenie umowy przez agencję Frontex w budynku Spire B (21,5 tys. mkw.) oraz nowa umowa firmy Visa w wieżowcu The Bridge (17,3 tys. mkw.).

Pod względem geograficznym najemcy najchętniej wybierali Centralny Obszar Zachodni, który odpowiadał za 37% popytu. Na kolejnych miejscach znalazły się Służewiec (22%) i Centralny Obszar Biznesu (21%). Analiza branżowa pokazuje z kolei, że najaktywniejszy był sektor publiczny, generując 20% całego popytu. Dużą aktywność wykazały również firmy z sektora usług dla biznesu (15%) oraz z branży bankowej (14%).

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/biura/warszawa-bez-nowych-biurowcow-z-rynku-wycofano-siedem-budynkow,200012.html