Grupa Collegia uruchomiła w Gdańsku swój drugi obiekt, który łączy funkcje prywatnego akademika i hotelu. Nowa inwestycja, Collegia Grunwaldzka, dostarczyła na rynek 441 pokoi w 13-kondygnacyjnym budynku. Obiekt przyjął pierwszych gości pod koniec czerwca.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Strzyża, bezpośrednio przy Alei Grunwaldzkiej – głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Położenie na styku biznesowej Oliwy, śródmiejskiego Wrzeszcza i mieszkalnej Zaspy zapewnia dostęp do kluczowych punktów miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się kampusy Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu WSB Merito, co stanowi istotny atut dla studentów.

Polecamy: Sprzedaż biurowca w Gdańsku. To może być największa transakcja w historii miast regionalnych

Bliskość biznesu i natury

Bliskość najważniejszych trójmiejskich centrów biznesowych, takich jak Alchemia i Olivia Centre, gdzie pracuje ponad 30 tys. osób, czyni lokalizację atrakcyjną dla gości hotelowych. Dojście do tych kompleksów biurowych zajmuje zaledwie 5-10 minut. Dodatkowo – w pobliżu znajdują się przystanki Szybkiej Kolei Miejskiej, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz liczne linie autobusowe i tramwajowe.

Dla osób aktywnych znaczenie będzie miała bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, oddalonego o 15 minut spacerem. W podobnym czasie można dotrzeć rowerem nad Zatokę Gdańską i do mola w Brzeźnie.

Hybrydowy model łączy akademik premium z hotelem

Struktura budynku została zaprojektowana w taki sposób, by elastycznie dopasowywać się do sezonowych potrzeb rynku. Najwyższe piętra zajmują pokoje hotelowe, z których roztacza się widok na Zatokę Gdańską, Trójmiejski Park Krajobrazowy i biznesowe centrum Gdańska. Oferta hotelowa obejmuje standardowe pokoje dwuosobowe oraz apartamenty rodzinne dla maksymalnie 6 osób.

Na niższych kondygnacjach zlokalizowano apartamenty, które w roku akademickim – od października do czerwca – funkcjonują jako prywatny akademik. W sezonie letnim zasilają one bazę hotelową obiektu, kierowaną do turystów i grup zorganizowanych.

Polecamy: Nowe osiedle w Rumi. Deweloper może pominąć miesiące formalności

Standard pokoi ma konkurować z rynkiem mieszkań na wynajem

Collegia Grunwaldzka oferuje studentom standard zbliżony do trzygwiazdkowego hotelu. W ofercie dominują pokoje jednoosobowe o powierzchni nie mniejszej niż 20 m², każdy z własnym aneksem kuchennym i łazienką. Nowością są apartamenty o metrażu od 40 do 52 m² z dwiema oddzielnymi sypialniami oraz wspólną kuchnią i łazienką. Wszystkie lokale są w pełni umeblowane i wyposażone.

Model cenowy, który obejmuje koszt najmu, mediów i dostępu do części wspólnych, stanowi bezpośrednią konkurencję dla tradycyjnego rynku najmu mieszkań w centralnych dzielnicach Gdańska. Bezpieczeństwo zapewnia całodobowa recepcja i system kart dostępu, ograniczający wejście do części mieszkalnych osobom postronnym.

Polecamy: Kameralny projekt w Gdańsku. O jego atrakcyjności zdecyduje nowa linia kolei

Rozbudowana strefa udogodnień dla mieszkańców i gości

Na terenie obiektu znajdują się liczne udogodnienia. Na każdej kondygnacji mieszkalnej przygotowano pokoje do nauki (studyroomy), a w częściach wspólnych playroomy ze strefą telewizyjną, konsolami do gier i stołami do bilarda czy ping-ponga. Na pierwszym piętrze działa w pełni wyposażona strefa fitness ze sprzętem do treningu siłowego i cardio.

Ogólnodostępna strefa restauracyjna z dużym tarasem rano serwuje śniadania, a w dalszej części dnia funkcjonuje jako restauracja otwarta dla gości z zewnątrz. Elastyczny układ przestrzeni pozwala na organizację spotkań biznesowych i rodzinnych. Obiekt dysponuje także dwiema salami konferencyjnymi, które po połączeniu mogą pomieścić do 150 osób. Uzupełnieniem infrastruktury jest parking na prawie 200 aut z 4 stanowiskami do ładowania pojazdów elektrycznych.

Zajrzyjcie do środka Collegia Grunwaldzka

15

Collegia umacnia pozycję na trójmiejskim rynku

– Wprowadzamy na rynek kolejny obiekt, który moglibyśmy nazwać all-inclusive. Oferujemy wszelkie udogodnienia, które gościom hotelowym i studentom zapewnią komfort wypoczynku i zamieszkania. Równocześnie wychodzimy ponad standard rynkowy, gdyż pokoje w obu budynkach Collegii oferują znacznie większe powierzchnie i lepszy standard wykończenia niż inne akademiki i hotele o standardzie 3*. Collegia Grunwaldzka to topowa lokalizacja, która zapewni studentom szybki dostęp na uczelnie, a gościom hotelowym szybki dojazd w dowolne miejsce Trójmiasta oraz bliskość największego hub’u biznesowego na Pomorzu – mówi Karol Wojtas, prezes zarządu Grupy Collegia.

Obecnie portfolio Grupy Collegia obejmuje 2 budynki w Gdańsku, oferujące łącznie prawie 900 pokoi i ponad 1500 miejsc noclegowych. Pierwszy obiekt, Collegia Sobieskiego, zlokalizowany jest w pobliżu kampusu Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Podobnie jak nowa inwestycja, w okresie letnim działa on w całości jako hotel, udostępniając turystom pokoje, restaurację i sale konferencyjne.

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce