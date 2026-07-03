Olivia Star zmienia właściciela

Najwyższy biurowiec w Gdańsku, Olivia Star, zmienił właściciela. Jak informuje portal propertynews.pl, międzynarodowy inwestor Tonsa Commercial REI N.V. sfinalizował sprzedaż wieżowca na rzecz austriackiej grupy STRABAG. Transakcja, przeprowadzona w formule sprzedaży udziałów, ma szansę stać się największą sprzedażą pojedynczego biurowca w Polsce w 2026 roku i jednocześnie największą w historii miast regionalnych.

Chociaż strony nie ujawniły wartości umowy, skala operacji podkreśla rosnącą siłę inwestycyjną Trójmiasta. Sprzedaż aktywa tej klasy globalnemu graczowi jest postrzegana jako dowód dojrzałości lokalnego rynku i jego zdolności do konkurowania z Warszawą o największy kapitał instytucjonalny.

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Gwiazda Trójmiasta w liczbach

Olivia Star to flagowy budynek kompleksu Olivia Centre. Jego wysokość architektoniczna sięga 180 metrów, co czyni go najwyższym obiektem w północnej Polsce. Wieżowiec liczy 35 kondygnacji nadziemnych oraz 3 podziemne, oferując około 45 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to blisko 67,7 tys. mkw.

Atrakcyjność inwestycyjną budynku potwierdza jego niemal pełne obłożenie – poziom wynajmu sięga 98%. Wśród kluczowych najemców znajdują się renomowane międzynarodowe firmy, takie jak Nordea Bank oraz PwC, co świadczy o wysokim standardzie i prestiżu lokalizacji.

Co dalej z kompleksem Olivia Centre?

Sprzedaż dotyczy wyłącznie wieżowca Olivia Star. Dotychczasowy właściciel, grupa Tonsa, zachowuje w swoim portfelu sześć pozostałych budynków tworzących kompleks Olivia Centre, który łącznie oferuje około 175 tys. mkw. powierzchni biurowej. To strategiczna decyzja, która pozwala na realizację dalszych planów inwestycyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu kluczowej roli na gdańskim rynku.

Co istotne dla najemców i funkcjonowania obiektu, ciągłość operacyjna zostanie zachowana. Spółki z grupy Tonsa nadal będą odpowiedzialne za zarządzanie biurowcem Olivia Star oraz prowadzenie popularnej przestrzeni widokowej i gastronomicznej Olivia Star Top. Zgodnie z deklaracjami, pozyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój projektów deweloperskich, w tym osiedli mieszkaniowych Olivia Home oraz działalności spółki Pekabex z branży prefabrykacji.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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