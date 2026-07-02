Henglein Polska otworzy nowy zakład w Dąbrowie Górniczej

Henglein Polska, spółka należąca do niemieckiej grupy Henglein, planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja ma być zlokalizowana w strefie Tucznawa przy ul. Innowacyjnej, a jej deklarowany budżet to 90 mln zł. Na dziś potwierdzone są podstawowe parametry projektu i decyzja o wsparciu wydana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, ale przedsięwzięcie pozostaje na etapie przygotowawczym.

Polecamy: Nowy gigant w woj. śląskim. To największa tego typu fabryka w Europie

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

Nowy zakład Henglein ma powstać na ponad 5,5 ha w Tucznawie

Planowana inwestycja obejmuje działki o łącznej powierzchni 5,5783 ha, czyli 55 783 m2. Teren należy do Gminy Miasta Dąbrowa Górnicza i był oferowany do sprzedaży. Według miejscowego planu jest to obszar PU, przeznaczony pod wielofunkcyjną strefę przemysłowo-usługową, co potwierdza zgodność projektu z funkcją terenu.

Dla inwestora istotne jest też przygotowanie lokalizacji. Materiały miasta wskazują dostęp do energii elektrycznej, wody socjalnej i przemysłowej oraz kanalizacji w odległości 1 m od granicy działki. Gaz ma znajdować się około 600 m od terenu. Podawana dostępna moc energetyczna dla tej lokalizacji to 1-40 MW.

Zakres inwestycji obejmuje halę, chłodnię wysokiego składowania i biura

Program funkcjonalny nowego zakładu zakłada budowę hali produkcyjnej, magazynu chłodniczego wysokiego składowania oraz zaplecza administracyjno-biurowego. W obiekcie ma działać w pełni zautomatyzowana linia do produkcji ciasta francuskiego i spodów do pizzy. To ważny sygnał dla rynku, bo projekt dotyczy nowoczesnej produkcji spożywczej, a nie klasycznej lekkiej zabudowy magazynowej.

Deklarowana zdolność produkcyjna zakładu to około 50 mln sztuk rocznie. Z tego około 40 mln ma przypadać na ciasto francuskie, a 10 mln na spody do pizzy. Inwestor zakłada również zatrudnienie około 90 osób.

Czytaj też: Nowa arteria przetnie centralną Polskę. Zapadła ważna decyzja dla trasy S10

Decyzja o wsparciu KSSE to najważniejszy potwierdzony krok formalny

25 czerwca 2026 r. Henglein Polska otrzymała decyzję o wsparciu wydaną przez KSSE w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji. W praktyce oznacza to możliwość korzystania ze zwolnienia dochodu z nowej inwestycji z podatku dochodowego, na zasadach określonych dla tego programu.

Równolegle toczyła się procedura sprzedaży miejskiego gruntu. 21 kwietnia 2026 r. KSSE ogłosiła pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Innowacyjnej, a część jawna została wyznaczona na 25 czerwca 2026 r.

Tucznawa umacnia pozycję w segmencie gruntów przemysłowych

Henglein działa w Dąbrowie Górniczej od 1999 r. i rozwija obecny zakład przy ul. Wapiennej 2. Nowa inwestycja ma być kolejnym etapem rozwoju spółki w mieście.

Sama Tucznawa pozostaje jednym z największych obszarów inwestycyjnych południowej Polski. Miasto podaje, że strefa ma ponad 250 ha, działa tam 8 inwestorów, zagospodarowano 169 ha, a projekty przełożyły się na około 3800 miejsc pracy. W tym kontekście wejście producenta z branży spożywczej pokazuje, że strefa przyciąga nie tylko przemysł ciężki czy automotive, ale także nowoczesne zakłady food manufacturing.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródła: