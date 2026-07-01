Amazon kontynuuje ekspansję na polskim rynku magazynowym. Jak informuje portal propertynews.pl, gigant e-commerce zapowiedział otwarcie swojego dwunastego centrum logistycznego w kraju, które powstanie w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Uruchomienie wysoce zautomatyzowanego obiektu zaplanowano na październik 2026 roku.

Nowa inwestycja znacząco zwiększy potencjał operacyjny firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestor deklaruje, że w pierwszym roku działalności pracę w centrum znajdzie ponad 1000 osób, co stanowi istotny impuls dla lokalnego rynku pracy w powiecie świdnickim.

Skala inwestycji w Dobromierzu

Projekt w Dobromierzu wyróżnia się skalą i zaawansowaniem technologicznym. Budynek będzie miał cztery kondygnacje, a jego łączna powierzchnia przekroczy 200 tys. mkw. To jeden z większych tego typu obiektów planowanych w ostatnim czasie w Polsce.

Centrum zostanie wyposażone w technologię Amazon Robotics. Procesy kompletowania i składowania zamówień będzie wspierać flota ponad 5000 robotów, co czyni go czwartym w pełni zrobotyzowanym obiektem firmy w kraju. Taki model ma na celu zwiększenie wydajności i przyspieszenie realizacji dostaw.

Dolny Śląsk jako strategiczny hub

Wybór Dobromierza potwierdza strategiczne znaczenie Dolnego Śląska dla Amazona. Firma podaje, że od 2012 roku zainwestowała w Polsce łącznie ponad 45 mld zł, a duża część tej kwoty trafiła właśnie do tego regionu. Tylko w 2025 roku inwestycje Amazona na Dolnym Śląsku miały przekroczyć 2,5 mld zł.

Plany firmy pozostają ambitne. W latach 2026-2028 Amazon zamierza zainwestować w Polsce kolejne 23 mld zł, co sygnalizuje dalsze umacnianie pozycji kraju jako kluczowego centrum logistycznego w europejskiej sieci koncernu. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej wskazują, że tak duży projekt to ważny sygnał dla innych globalnych inwestorów, potwierdzający potencjał regionu.

Warunki zatrudnienia i wpływ na rynek pracy

Równolegle z zapowiedzią inwestycji, Amazon przedstawił szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia. Pracownicy na stanowiskach początkowych mogą liczyć na stawkę godzinową w przedziale od 31,50 zł do 34 zł brutto, w zależności od stażu pracy. Firma oferuje również pakiet benefitów, w tym premię do 15%, umowę o pracę od pierwszego dnia oraz bezpłatny transport pracowniczy na wyznaczonych trasach.

Lokalne władze, w tym wójt gminy Dobromierz, podkreślają, że powstanie tak dużego zakładu to szansa na stabilne zatrudnienie i impuls rozwojowy dla całej społeczności. Inwestycja może wpłynąć nie tylko na obniżenie bezrobocia, ale również na rozwój lokalnych firm z sektora usług i poddostawców.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/magazyny/gigant-otwiera-nowe-centrum-w-polsce-powstanie-ponad-1000-miejsc-pracy,199554.html