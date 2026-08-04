Gigantyczna inwestycja na Śląsku. W Bytomiu powstanie 100 tys. mkw. nowych magazynów

Rynek magazynowy na Górnym Śląsku wzbogaci się o znaczącą inwestycję. Spółka budowlana Mirbud podpisała umowę na generalne wykonawstwo dużego kompleksu magazynowo-usługowego w Bytomiu, jak informuje portal propertynews.pl. Kontrakt, zawarty ze spółką PDC Industrial Center 284, dotyczy budowy obiektów o łącznej powierzchni blisko 100 tys. mkw. Inwestycja zostanie zrealizowana przy ulicy Węglowej.

Wartość netto podpisanej umowy jest znaczna i wynosi dokładnie 28 788 478,89 euro. Projekt ten wpisuje się w dynamiczny rozwój sektora logistycznego w regionie, który od lat przyciąga deweloperów i najemców dzięki strategicznemu położeniu oraz rozbudowanej infrastrukturze drogowej.

Inwestycja w liczbach

Nowy kompleks w Bytomiu będzie jednym z większych projektów magazynowych realizowanych obecnie w aglomeracji śląskiej. Całkowita powierzchnia planowanych obiektów ma osiągnąć około 100 tys. mkw., co stawia tę inwestycję w rzędzie kluczowych dla lokalnego rynku nieruchomości komercyjnych.

W ramach zespołu magazynowego przewidziano także zaplecze biurowe i socjalno-administracyjne. Ta część projektu zajmie powierzchnię około 700 mkw., co jest standardem w nowoczesnych parkach logistycznych, zapewniając kompleksową obsługę przyszłym najemcom.

Bytom na mapie inwestycji logistycznych

Lokalizacja przy ulicy Węglowej w Bytomiu nie jest przypadkowa. Miasto, położone w sercu konurbacji, oferuje doskonały dostęp do kluczowych arterii komunikacyjnych, w tym autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Taka lokalizacja jest kluczowa dla firm z branży TSL (transport-spedycja-logistyka), dla których czas i koszty dostaw odgrywają pierwszoplanową rolę.

Realizacja tak dużej inwestycji przez podmiot zewnętrzny, jakim jest PDC Industrial Center 284, świadczy o rosnącej atrakcyjności Bytomia jako miejsca do lokowania kapitału. Projekt może stać się impulsem do dalszej aktywizacji gospodarczej terenów poprzemysłowych i stworzenia nowych miejsc pracy, zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji magazynów.

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Co nowy kompleks oznacza dla rynku?

Pojawienie się blisko 100 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej w jednej lokalizacji znacząco zwiększy podaż na śląskim rynku. Dla inwestorów i deweloperów to sygnał, że region wciąż ma ogromny, niewykorzystany potencjał, a popyt ze strony najemców pozostaje na wysokim poziomie. Budowa kompleksu przez Mirbud, jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce, gwarantuje z kolei wysoką jakość i terminowość wykonania.

Na razie nie podano szczegółowego harmonogramu prac ani planowanej daty oddania obiektu do użytku. Podpisanie umowy na generalne wykonawstwo jest jednak kluczowym krokiem, który formalnie rozpoczyna proces realizacji tej strategicznej dla Bytomia i całego regionu inwestycji.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/magazyny/mirbud-wybuduje-magazyny-w-bytomiu-za-ponad-28-mln-euro,200458.html