Wielka inwestycja pod Rzeszowem. Powstała fabryka za 600 mln zł, pracę znajdzie tysiąc osób

Koncern BSH uruchomił w Rudnej Wielkiej pod Rzeszowem swój nowy kompleks produkcyjny, inwestując w projekt blisko 600 milionów złotych. Uruchomienie zakładu produkującego mały sprzęt AGD oznacza stworzenie tysiąca nowych miejsc pracy na Podkarpaciu, informuje portal fabrykiwpolsce.pl. Inwestycja została zrealizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko.

Projekt zrealizowano we współpracy z deweloperem Panattoni, który odpowiadał za budowę obiektu typu build-to-suit, precyzyjnie dopasowanego do potrzeb produkcyjnych i logistycznych BSH. Całość powstała zgodnie z przyjętym harmonogramem, co potwierdza sprawność procesu inwestycyjnego w regionie.

Nowoczesny zakład na 73 tysiącach metrów kwadratowych

Nowa fabryka zajmuje imponującą powierzchnię 73 000 mkw. W jej skład wchodzi nowoczesna hala operacyjna, przestrzeń magazynowa oraz zaplecze biurowo-administracyjne. Tak duży metraż pozwala na kompleksową organizację procesów produkcyjnych i logistycznych w jednym miejscu, co jest kluczowe dla efektywności operacyjnej globalnego koncernu.

Z linii montażowych w Rudnej Wielkiej zjeżdżają obecnie odkurzacze bezprzewodowe oraz ciśnieniowe ekspresy do kawy. Produkty te trafiają na rynki w całej Europie, wzmacniając pozycję Polski jako kluczowego hubu produkcyjnego AGD na kontynencie.

Co ta inwestycja oznacza dla regionu?

Uruchomienie fabryki o tej skali to silny impuls dla lokalnej gospodarki. Inwestycja wygenerowała bezpośrednio 1000 miejsc pracy, co ma realny wpływ na rynek pracy w aglomeracji rzeszowskiej. Jednocześnie stanowi sygnał dla innych międzynarodowych firm, że Podkarpacie dysponuje odpowiednim zapleczem i kapitałem ludzkim do lokowania zaawansowanych projektów produkcyjnych.

Lokalizacja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko nie jest przypadkowa. Bliskość infrastruktury transportowej i dostęp do wykwalifikowanej kadry, wsparty zachętami inwestycyjnymi, czynią ten obszar jednym z najatrakcyjniejszych dla sektora przemysłowego w Polsce Wschodniej. Dodatkowo zakład współpracuje z lokalnym centrum badawczo-rozwojowym, co sprzyja transferowi technologii i innowacji.

Polecamy: Nowa arteria przetnie centralną Polskę. Zapadła ważna decyzja dla trasy S10

Dalsze plany rozwoju

BSH nie zamierza poprzestawać na obecnym profilu produkcyjnym. Zarząd firmy zapowiedział, że w perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest uruchomienie linii montażowej zupełnie nowej kategorii urządzeń. Ta deklaracja potwierdza strategiczne znaczenie podkarpackiej lokalizacji w długoterminowych planach rozwojowych koncernu i może oznaczać dalszy wzrost zatrudnienia w przyszłości.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://fabrykiwpolsce.pl/bsh-i-600-milionow-zlotych-inwestycji-pod-rzeszowem/