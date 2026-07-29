Kamienice u zbiegu Lubicz i Westerplatte zyskają nowe życie

Spółka Mercator Estates, należąca do Grupy Kapitałowej Mercator Medical, otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę kluczowego projektu mieszkaniowego w centrum Krakowa. Inwestycja obejmie rewitalizację kompleksu zabytkowych kamienic u zbiegu ulic Lubicz i Westerplatte, w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Słowackiego. W ramach przedsięwzięcia powstanie 72 apartamenty segmentu premium.

Uzyskanie pozwolenia zamyka ważny etap administracyjny i pozwala deweloperowi przejść do fazy realizacji. Projekt jest pierwszym przedsięwzięciem zakupionym przez spółkę i ma stanowić wizytówkę jej działalności na rynku nieruchomości.

Polecamy: Prawie 60 mld zł w nowe drogi. Tak zmieni się logistyczna mapa Polski

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

72 apartamenty premium i garaż podziemny w historycznej lokalizacji

Projekt zakłada gruntowną renowację dwóch zabytkowych budynków i ich adaptację do współczesnych standardów mieszkaniowych. Koncepcja, przygotowana przez pracownię Moon Studio, przewiduje stworzenie 72 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, lokali usługowych na parterze oraz części wspólnych, w tym wewnętrznego, zielonego patio dla mieszkańców.

Jednym z kluczowych elementów inwestycji będzie budowa dwukondygnacyjnego garażu podziemnego. Ze względu na ścisłą, zabytkową zabudowę centrum Krakowa, jest to istotne udogodnienie, które podniesie standard i funkcjonalność projektu. Inwestor podkreśla, że celem jest połączenie historycznej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Flagowy debiut dewelopera na krakowskim rynku

Inwestycja przy ulicy Lubicz ma strategiczne znaczenie dla Mercator Estates, wykraczające poza jej skalę. Ma zdefiniować podejście firmy do rynku nieruchomości premium, opierając się na jakości wykonania, dbałości o detal i poszanowaniu historycznego kontekstu.

– To pierwszy projekt zakupiony przez nas w ramach rozpoczęcia działalności deweloperskiej, dlatego jego znaczenie wykracza poza samą skalę inwestycji. Chcemy, aby był on wizytówką naszego podejścia do rynku nieruchomości opartego na jakości, odpowiedzialności i dbałości o długoterminową wartość projektu. To ambitne przedsięwzięcie w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Krakowa, dlatego będziemy realizować je z wyjątkową starannością, z poszanowaniem historycznego charakteru kamienic i oczekiwań przyszłych mieszkańców – mówi Monika Żyznowska, Prezes Zarządu Grupy Mercator.

Polecamy: Nowa arteria przetnie centralną Polskę. Zapadła ważna decyzja dla trasy S10

Budowa zaplanowana na lata 2027–2029

Harmonogram realizacji projektu został określony na lata 2027–2029. Przedsięwzięcie jest wymagające nie tylko ze względu na prace w zabytkowej tkance miejskiej, ale również skalę modernizacji i założenia architektoniczne. Lokalizacja w jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Krakowa dodatkowo podnosi rangę inwestycji, która wpisze się w proces rewitalizacji ścisłego centrum miasta.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Zobacz galerię: Budowa kamienicy przy Smolnej 23 w Warszawie

12