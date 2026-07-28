Historyczny biurowiec w centrum Warszawy trafił do portfela Syrena Real Estate

Syrena Real Estate, warszawski inwestor i zarządca aktywów, powiększyła swoje portfolio o kolejną nieruchomość w centrum stolicy. Spółka została nowym właścicielem Renaissance Building, historycznego biurowca przy placu Zbawiciela, którego powierzchnia użytkowa przekracza 7 tys. mkw. Transakcja została sfinansowana przez Bank Pekao SA.

Zakup wpisuje się w strategię firmy, polegającą na nabywaniu wysokiej jakości projektów w strategicznych lokalizacjach Warszawy. Renaissance Building jest położony w jednej z najbardziej rozpoznawalnych części Śródmieścia.

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Sześć kondygnacji i historia sięgająca początku XX wieku

Sześciokondygnacyjny obiekt mieści około 4,6 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 600 mkw. powierzchni handlowej na parterze. Uzupełnieniem jest trzypiętrowy parking podziemny, który oferuje 72 miejsca postojowe.

Budynek, pierwotnie znany jako Kamienica Pawłowiczów, został wzniesiony w latach 1902–1903 w stylistyce neorenesansowej. Po zniszczeniach wojennych obiekt odbudowano, a na początku XXI wieku przeszedł gruntowną przebudowę, adaptując go do funkcji biurowej. W 2005 roku zakończyła się modernizacja, w ramach której odtworzono historyczną część i dobudowano dwie nowoczesne, przeszklone kondygnacje. Ostatnie prace remontowe, w tym rewitalizację elewacji, przeprowadzono w 2016 roku.

Inwestor zachowa funkcję biurową, ale dopuszcza konwersję na mieszkania

Syrena Real Estate deklaruje długoterminowe podejście do nowo nabytej nieruchomości. W planach jest utrzymanie jej biurowo-handlowego charakteru, jednak inwestor bierze pod uwagę przyszłe zmiany na rynku. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na stopniowe przekształcanie powierzchni biurowych w funkcję mieszkaniową.

– Renaissance Building to jeden z tych adresów, które tworzą tożsamość Warszawy. Ma wyjątkową historię, znakomitą lokalizację i ponadczasowy charakter – czyli wszystko to, czego szukamy, budując portfolio Syrena Real Estate. Wierzymy, że warto inwestować w nieruchomości, które z biegiem czasu nie tracą na znaczeniu, a zyskują na wartości. Dlatego patrzymy na Renaissance Building długoterminowo. Chcemy zachować jego biurowo-handlowy charakter, jednocześnie pozostawiając sobie możliwość stopniowego przekształcania powierzchni biurowych na funkcję mieszkaniową, na co pozwalają obowiązujące zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową – mówi Witold Zatoński Kotomski, założyciel Syrena Real Estate.

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Konsekwentna rozbudowa portfela w Warszawie

Nabycie biurowca przy placu Zbawiciela to kolejny krok w rozwoju portfela Syrena Real Estate, który koncentruje się na modernizacji i redefiniowaniu istniejących budynków. Wcześniej spółka zrealizowała transformację biurowca HOP przy ul. Chmielnej (14 tys. mkw.) oraz kompleksu Diuna na Mokotowie (46 tys. mkw.). W maju 2025 roku dołączył do nich projekt Zaułek Piękna o powierzchni 8,8 tys. mkw.

Transakcję zakupu sfinansował Bank Pekao SA. W procesie po stronie kupującego doradzały kancelaria prawna Wolf Theiss, firma Deloitte (doradztwo finansowo-podatkowe) oraz Iliard i Reesco (doradztwo techniczne). Bank był reprezentowany przez kancelarię WKB Lawyers.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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