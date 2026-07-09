W rejonie Kutna równolegle widać trzy duże projekty magazynowo-logistyczne, ale każdy jest na innym etapie. Najbardziej uchwytny operacyjnie jest NewCold, po rozbudowie w 2024 r. oferujący ponad 112 tys. miejsc paletowych. Katoen Natie Polska ma potwierdzony zakres rozbudowy przy ul. Intermodalnej 3, lecz końcowy status inwestycji na lipiec 2026 r. wymaga jeszcze doprecyzowania. Z kolei Americold Gdańska figuruje w dokumentach powiatowych jako inwestor zespołu magazynów chłodniczych w Kaszewach Kościelnych, ale publicznie dostępne dane nie pozwalają traktować tego projektu jako budowy już realizowanej.

Katoen Natie w Kutnie: trzeci magazyn i 40 silosów, ale finał budowy nie jest jednoznaczny

Najbardziej rozbudowany opis zakresu prac dotyczy inwestycji Katoen Natie. W Kutnie powstawał trzeci magazyn wysokiego składowania o powierzchni blisko 16 tys. mkw. i wysokości 15,5 m. Projekt obejmował też dwukondygnacyjną część biurowo-socjalną, 40 nowych silosów, połączenie nowego obiektu z istniejącymi halami oraz zagospodarowanie terenu i układ dróg wewnętrznych.

Generalnym wykonawcą była spółka Commercecon. Z harmonogramu komunikowanego na wcześniejszych etapach wynikało, że budowa ruszyła pod koniec 2024 r., a gotowość obiektu zakładano na połowę 2025 r. Wiosną 2025 r. inwestycja miała być w decydującej fazie robót, z montażem instalacji sanitarnych i tryskaczowych.

Publiczne źródła przywoływane w briefie nie dają jednej odpowiedzi, czy obiekt został już formalnie oddany do użytkowania. Część przekazów sugerowała zakończenie, ale strona szczegółowa wykonawcy nadal wskazywała status „w budowie”.

NewCold po rozbudowie działa już z pojemnością ponad 112 tys. palet

Najmocniej potwierdzoną inwestycją w całym zestawieniu pozostaje NewCold Kutno. Spółka podała w styczniu 2026 r., że po dużej rozbudowie przeprowadzonej w 2024 r. zakład oferuje ponad 112 tys. miejsc paletowych. Według firmy to jeden z najbardziej zaawansowanych obiektów cold storage w Europie Środkowo-Wschodniej.

Znaczenie tej inwestycji wykracza poza samą skalę pojemności. Kutnowski obiekt działa w segmencie logistyki temperatur kontrolowanych, a więc w części rynku wymagającej wysokiej automatyzacji i stabilnych procesów operacyjnych. W materiałach spółki wskazywano także funkcje case pickingu, repackingu, co-packingu i konsolidacji zamówień. W praktyce oznacza to, że nie jest to zwykły magazyn, lecz rozbudowane centrum obsługi łańcucha dostaw dla produktów wymagających chłodzenia.

Rozbudowę i przebudowę centrum dystrybucji NewCold władze powiatu zaliczyły już w raporcie za 2023 r. do inwestycji szczególnie istotnych. Dziś to właśnie ten projekt najlepiej pokazuje, że Kutno przyciąga nie tylko klasyczne hale, ale również obiekty technologicznie bardziej złożone.

Czytaj też: Nowa arteria przetnie centralną Polskę. Zapadła ważna decyzja dla trasy S10

Americold w Kaszewach Kościelnych pozostaje projektem planowanym

Trzecim przedsięwzięciem jest projekt Americold Gdańska sp. z o.o. w Kaszewach Kościelnych, w gminie Krzyżanów. Raport o stanie Powiatu Kutnowskiego za 2025 r. wymienia budowę zespołu magazynów chłodniczych jako inwestycję szczególnie istotną dla lokalnego rozwoju. To dziś najmocniejsze formalne potwierdzenie, że projekt istnieje i jest traktowany poważnie przez samorząd.

Na tym jednak kończy się twardy zakres publicznie potwierdzonych danych. Nie podano powierzchni, pojemności, liczby komór ani standardu technicznego obiektu. Brakuje też potwierdzonych informacji o wykonawcy, projektancie i wartości inwestycji.

W źródłach branżowych pojawiały się doniesienia, że spółka starała się o pozwolenie na budowę zespołu magazynów chłodniczych z funkcją mrożenia i infrastrukturą towarzyszącą. Tę informację trzeba jednak traktować ostrożnie. W dostępnych materiałach nie ma potwierdzonego numeru sprawy ani jednoznacznego kamienia milowego, który pozwalałby uznać, że budowa już ruszyła. Na dziś to projekt planowany lub procedowany, a nie inwestycja z potwierdzonym frontem robót.

Kutno korzysta z położenia między A1 i A2 oraz z gotowych terenów inwestycyjnych

Wspólny mianownik tych trzech projektów jest czytelny. Kutno od lat buduje ofertę dla produkcji, składów, magazynów, centrów logistycznych i obsługi transportu. W Kutnowskiej Strefie Ekonomicznej działa ponad 60 firm, które zatrudniają około 9 tys. osób. Dla inwestorów to sygnał, że w mieście istnieje już nie tylko ziemia pod zabudowę, ale też gotowe otoczenie przemysłowe.

Kluczowa pozostaje lokalizacja. Rejon korzysta z bliskości węzła Kutno Wschód na autostradzie A1, z dostępu do osi A1/A2 oraz z powiązań z DK92 i DK60. Dla operatorów oznacza to możliwość obsługi dystrybucji krajowej z punktu położonego blisko środka Polski, a dla części ładunków także sprawne połączenie z transportem intermodalnym.

Terminal PCC i rozbudowa DK60 wzmacniają zaplecze dla strefy logistycznej

Dużą rolę odgrywa terminal intermodalny PCC w Kutnie. Obiekt obsługuje codzienne serwisy intermodalne, dysponuje pięcioma suwnicami i ośmioma reachstackerami, a w materiałach branżowych jest opisywany jako strategiczne centrum konsolidacyjno-dystrybucyjne. Dla inwestorów z sektora magazynowego to konkretna przewaga, bo skraca drogę od hali do kolejowego łańcucha dostaw.

Istotne jest również to, że rozbudowuje się samo zaplecze terminalowe. Wojewoda Łódzki wydał decyzję Nr 82/24 z 7 czerwca 2024 r. dla terminala Kutno II wraz z rozbudową istniejącego Kutno I i infrastruktury kolejowej. Wcześniej, decyzją Nr 138/21 z 12 sierpnia 2021 r., otwarto drogę do rozbudowy terminala Kutno I.

Znaczenie ma także układ drogowy obsługujący strefę. Dla rozbudowy DK60 na odcinku Topola Królewska - Kutno wydano decyzję ZRID Nr 176/24 z 12 listopada 2024 r., a kontrakt na roboty zawarto w 2026 r. To ważne uzupełnienie dla ruchu ciężarowego, który wraz z kolejnymi halami będzie coraz mocniej obciążał lokalne dojazdy.

Trzy projekty pokazują specjalizację Kutna, zwłaszcza w logistyce chłodniczej

Zestawienie Katoen Natie, NewCold i Americold pokazuje, że Kutno nie rozwija się wyłącznie jako rynek standardowych magazynów. Coraz wyraźniej rośnie tu segment obiektów szytych pod operatora, z wysokim stopniem specjalizacji. W przypadku NewCold ten kierunek jest już faktem operacyjnym. Jeśli projekt Americold wejdzie w realizację, profil spożywczo-chłodniczy regionu jeszcze się wzmocni.

Ma to znaczenie również w szerszym tle rynkowym. Krajowy rynek magazynowy jest dziś bardziej selektywny niż w okresie najszybszego boomu, choć aktywność deweloperska wciąż jest duża. Na koniec I kwartału 2026 r. w budowie pozostawało w Polsce około 1,46 mln mkw. powierzchni magazynowej. W takim otoczeniu lepiej bronią się lokalizacje z gotową infrastrukturą, zapleczem intermodalnym i terenami przygotowanymi pod przemysł.

W praktyce właśnie to decyduje o sile Kutna. Miasto i jego otoczenie nie opierają się na jednej inwestycji, lecz na całym układzie przewag: położeniu w centrum kraju, strefie przemysłowej, terminalu PCC i drogach obsługujących logistykę. Trzy opisywane projekty są na różnych etapach, ale razem tworzą spójny obraz rynku, który nadal przyciąga kapitał i coraz częściej skręca w stronę magazynów bardziej zaawansowanych technologicznie.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródła: