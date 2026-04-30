Kameralny projekt w Gdańsku. O jego atrakcyjności zdecyduje nowa linia kolei

Deweloper Alter Investment zabezpieczył grunt pod nową inwestycję mieszkaniową w Gdańsku, podpisując umowę przedwstępną na zakup działki przy ulicy Ptasiej, informuje portal propertynews.pl. Transakcja, która jest efektem trwających ponad 15 miesięcy negocjacji, otwiera drogę do budowy kameralnego projektu z około 35 mieszkaniami.

Potencjał nowej inwestycji w Gdańsku

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z analizami dewelopera, na działce może powstać budynek o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) przekraczającej 1,9 tys. mkw.

Projekt zakłada budowę około 35 mieszkań, a w parterze obiektu przewidziano miejsce na lokale o charakterze usługowym. Lokalizacja już dziś jest dobrze skomunikowana, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła oraz przystanek autobusowy.

Długi proces negocjacji odzwierciedla realia rynku

Jak podkreśla zarząd Alter Investment, proces pozyskania gruntu był długotrwały i wymagający. Rozmowy z właścicielem nieruchomości rozpoczęły się na początku 2025 roku, co oznacza, że finalizacja umowy przedwstępnej zajęła ponad 15 miesięcy. Damian Tomasik, prezes zarządu dewelopera, wskazuje, że sfinalizowanie transakcji to efekt determinacji i doświadczenia zespołu, co obrazuje wysoką konkurencyjność na rynku gruntów inwestycyjnych w Trójmieście.

Długi horyzont czasowy transakcji pokazuje, z jakimi wyzwaniami mierzą się deweloperzy, starając się zabezpieczyć atrakcyjne tereny pod przyszłe projekty, nawet te o niewielkiej skali.

Infrastruktura kolejowa jako klucz do wartości

Dodatkowym atutem, który znacząco podnosi potencjał inwestycyjny nieruchomości, są plany rozwoju publicznej infrastruktury. Zgodnie z zapowiedziami, w okolicy ulicy Ptasiej do 2030 roku ma powstać nowa linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pojawienie się szybkiego transportu szynowego w przyszłości stanie się kluczowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność lokalizacji dla przyszłych mieszkańców.

Kolejne kroki dewelopera to wybór pracowni architektonicznej, która przygotuje koncepcję budynku, a następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Ostateczne przeniesienie własności gruntu zaplanowano na 13 lipca 2026 roku.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/tereny-inwestycyjne/alter-investment-kupuje-grunt-w-gdansku-moze-powstac-ok-35-mieszkan,198154.html

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.