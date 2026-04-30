Łeba i jej naturalne otoczenie

Łeba to miejsce nad morzem z szerokimi, piaszczystymi plażami. Od północy otwiera się na Bałtyk, od wschodu graniczy z jeziorem Sarbsko, a od zachodu z jeziorem Łebsko. Tuż obok znajduje się Słowiński Park Narodowy, znany z ruchomych wydm i zmieniającego się krajobrazu.

Właśnie tutaj powstaje projekt całorocznych apartamentów, którego sprzedaż rozpoczął Allcon. To inwestycja skierowana zarówno do osób szukających miejsca do wypoczynku, jak i do tych, którzy myślą o wynajmie.

Region rozwija się w związku z realizacją projektów morskiej energetyki wiatrowej, takich jak Baltica 2 i Baltica 3, oraz budową zaplecza dla sektora offshore. Równolegle modernizowana jest infrastruktura drogowa, kolejowa oraz port w Łebie.

Projekt i podejście architektoniczne

Za projekt odpowiada APA Wojciechowski Architekci. Zabudowa została zaprojektowana z poszanowaniem lokalnego krajobrazu, w skali dopasowanej do Łeby oraz z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa i ochrony środowiska.

Archipelag Łeba należy do grupy ośmiu inwestycji w Polsce certyfikowanych w systemie BREEAM Communities, który ocenia jakość i odpowiedzialność projektów urbanistycznych.

Autor: Allcon/ Materiały prasowe

Etap pierwszy: apartamenty „pod klucz” gotowe na sezon 2027

Realizacja pierwszego etapu obejmuje dwa budynki oferujące apartamenty 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe o metrażach od ok. 26 do 76 mkw., w tym także 8 lokali dwupoziomowych. Lokale będą wykończone w standardzie „pod klucz”, w jednym z trzech autorskich stylów: Japandi, Hampton lub klasycznym. Pierwsze apartamenty będą gotowe do użytkowania wraz z rozpoczęciem sezonu 2027. Właściciele mogą wybrać pomiędzy samodzielnym wynajmem a współpracą z operatorem.

Przestrzenie wspólne zaprojektowane na cały rok

Części wspólne mają być dostosowane do całorocznego użytkowania. Zaplanowano Centrum Rekreacji z przestrzenią fitness i saunami, Kids Club oraz Strefę Rodzinną z placem zabaw i parasolami cieniowymi. Całość uzupełni zielony skwer z lokalami usługowymi i ogródkami gastronomicznymi.

Atrakcje i rozwój infrastruktury w regionie

Okolica przyciąga zarówno polskich, jak i zagranicznych turystów i sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Spacery po nadmorskich szlakach, wycieczki rowerowe oraz sporty wodne na jeziorach i morzu to atrakcje czekające na odwiedzających. W pobliżu znajdują się także Łeba Park, latarnia morska Stilo oraz Łeba Labirynt. Planowany i realizowany rozwój infrastruktury transportowej, w tym połączeń drogowych i kolejowych, usprawni komunikację z regionem.

Archipelag Łeba to inwestycja zaprojektowana z myślą o wynajmie i wykorzystaniu potencjału lokalizacji nad morzem. Łączy możliwość posiadania własnego apartamentu z opcją jego wynajmu w trybie turystycznym lub całorocznym.

Źródło: Allcon

