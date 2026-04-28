Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem?

Gdzie najczęściej dochodzi do przecieków?

Połączenie płyty balkonu ze ścianą budynku

W strefie styku pionowej ściany z poziomą płytą balkonową powstają największe naprężenia, będące konsekwencją wahań temperatury oraz pracy konstrukcyjnej budynku. Aby zapewnić odpowiednią szczelność, hydroizolacja powinna być wywinięta na ścianę i odpowiednio zabezpieczona. W przeciwnym razie może dojść do przenikania wody pod warstwy wykończeniowe oraz zawilgocenia przegrody.

Próg drzwi balkonowych

Odpowiednie zabezpieczenie strefy progu balkonowego jest trudne do wykonania. To miejsce, w którym spotykają się betonowa płyta balkonowa, stolarka drzwiowa oraz warstwy izolacyjne, czyli elementy o różnych właściwościach. Wykonawca powinien zachować szczególną ostrożność i uwagę, ponieważ nawet niewielkie błędy mogą mieć poważne konsekwencje. W ich wyniku powstają nieszczelności, przez które woda zaczyna wnikać do wnętrza budynku. Z tych względów staranność uszczelnienia oraz ciągłość hydroizolacji progu drzwi balkonowych stanowi podstawę trwałości.

Dylatacje i połączenia konstrukcyjne

Dylatacje umożliwiają kompensację odkształceń materiałów budowlanych, wynikających ze zmian temperatury oraz naturalnej pracy konstrukcji. Istotne jest zastosowanie hydroizolacji o odpowiedniej elastyczności, która będzie w stanie współpracować z ruchem dylatacji bez ryzyka uszkodzeń. W przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia, przez które woda zacznie przenikać w głąb konstrukcji, prowadząc do jej stopniowego osłabienia.

Mocowania balustrad

Miejsca montażu balustrad to jedne z bardziej wrażliwych punktów balkonu. Gdy elementy są kotwione bezpośrednio w płycie lub jej krawędzi, łatwo o powstanie drobnych nieszczelności, które przerywają warstwę hydroizolacji. To wystarczy, by woda zaczęła stopniowo przenikać do wnętrza konstrukcji. W dłuższej perspektywie skutkuje to zawilgoceniem betonu, a nawet rozwojem korozji zbrojenia.

Polecamy: Renowacja balkonów w zabytkach – jak chronić, nie zmieniając historii? Hydroizolacja balkonów w obiektach historycznych

Obróbki krawędzi i okapów balkonowych

Krawędzie balkonów są szczególnie narażone na działanie opadów atmosferycznych, wody spływającej z ich powierzchni oraz cykliczne wahania temperatury. Trwałość całego systemu w dużej mierze zależy od jakości wykonania obróbek blacharskich oraz szczelnego połączenia z warstwą hydroizolacji. Jeśli pojawią się nieszczelności, woda zacznie wnikać w konstrukcję płyty betonowej, a warstwy wykończeniowe mogą ulec uszkodzeniu.

Dlaczego nie powierzchnia, lecz detale stanowią wyzwanie?

Wydawać by się mogło, że uzyskanie szczelności na dużych powierzchniach balkonów i tarasów jest najtrudniejsze. Jednak prawidłowo zaprojektowany układ warstw oraz właściwa hydroizolacja stanowią barierę chroniącą konstrukcję przed wodą opadową. W praktyce większym wyzwaniem są detale konstrukcyjne, ponieważ to właśnie tam koncentrują się naprężenia wynikające ze zmian temperatury, pracy budynku oraz różnic we właściwościach materiałów. Wszelkie niedociągnięcia podczas wykonania mogą prowadzić do powstania nieszczelności, które z czasem się powiększają i stają się miejscem wnikania wody.

Polecamy: Hydroizolacja tarasu – technologie naprawy, materiały i systemy dylatacyjne

Skuteczna hydroizolacja balkonów czy tarasu wymaga szczególnej uwagi w newralgicznych detalach konstrukcyjnych, gdzie najczęściej dochodzi do powstawania nieszczelności. O tym zagadnieniu mówi Wojciech Buczek, Regional Sales Manager w firmie Triflex:

Z punktu widzenia fizyki budowli powierzchnia balkonu jest stosunkowo łatwa do zabezpieczenia – wyzwaniem są natomiast detale, w których spotykają się różne materiały i kierunki pracy konstrukcji. W tych miejscach system hydroizolacyjny aby zapewnić szczelność, musi zachować elastyczność w szerokim zakresie nawet ujemnych temperatur, jednocześnie łączyć się ze wszystkimi uszczelnianymi materiałami, aby kompensować ich ruchy. Oznacza to konieczność stosowania rozwiązań, które nie tylko eliminują ryzyko powstawania nieszczelności, ale także zapewniają trwałość w długim okresie eksploatacji. Choć koszt początkowy takich systemów może być wyższy, w perspektywie całego cyklu życia budynku pozwalają one znacząco ograniczyć wydatki związane z kolejnymi remontami i naprawami. Dlatego w praktyce warto stosować systemy uszczelniające oparte na żywicach PMMA, które pozwalają na wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwodnej także w obrębie skomplikowanych geometrii i połączeń konstrukcyjnych, zapewniając trwałość rozwiązań liczonych w dekadach, a nie w sezonach.

Istotne aspekty projektowania i uszczelniania balkonów oraz tarasów

Projekt czy remont balkonu lub tarasu wymagają uwzględnienia takich czynników jak: zachowanie ciągłości hydroizolacji w obrębie detali, prawidłowe uszczelnienie miejsc połączeń, przejść i obróbek, a także dobór rozwiązań umożliwiających dokładne wykonanie w strefach o skomplikowanej geometrii.

Należy zwrócić uwagę nie tylko na całą powierzchnię, ale przede wszystkim na detale oraz odpowiednie dopasowanie uszczelnień, które pozwalają na odwzorowanie kształtów i zachowanie elastyczności połączeń w całym okresie eksploatacji.

Polecamy: Jak zimowe warunki mogą wpływać na trwałość balkonów i tarasów?

Detale konstrukcyjne jako klucz do trwałej hydroizolacji

To właśnie detale stanowią najsłabsze ogniwo systemu i w dużej mierze decydują o trwałości balkonu czy tarasu. Dlatego ważne jest ich prawidłowe wykonanie i właściwe uszczelnienie. W praktyce to te miejsca najczęściej stają się źródłem przecieków na skutek przerwania ciągłości hydroizolacji. Z tego względu, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonania czy remontu balkonu lub tarasu, istotne jest uwzględnienie specyfiki tych stref oraz zastosowanie rozwiązań zapewniających szczelność niezależnie od warunków klimatycznych i zmiennych obciążeń eksploatacyjnych.

***

Źródło: Tiflex

Przejdź do galerii: Hydroizolacja balkonu zimą - realizacja w Rorschach (Szwajcaria)

5