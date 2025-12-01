Renowacja balkonów w zabytkach – jak chronić, nie zmieniając historii? Hydroizolacja balkonów w obiektach historycznych

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-12-01 11:08

Ochrona balkonów w obiektach historycznych to balans między estetyką a trwałością. Renowacja balkonu w zabytku wymaga zastosowania technologii skutecznie chroniących przed wodą i pęknięciami, a także uzyskania odpowiednich pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich. Poznaj sprawdzone rozwiązania z praktyki, które umożliwiają pracę skuteczną, nie naruszając oryginalnej formy obiektu.

Zabytkowy balkon

i

Autor: Jacek_Sopotnicki/ Getty Images
Materiał sponsorowany
Dlaczego hydroizolacja w obiektach zabytkowych jest tak wymagająca?

Renowacja balkonu w historycznym budynku wymaga wyważenia między skuteczną ochroną przed wodą i zmianami temperatury a zachowaniem oryginalnego charakteru budowli. Jeśli obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, specjaliści muszą zmierzyć się z jeszcze większą liczbą ograniczeń. Prace renowacyjne w takim przypadku wymagają zachowania historycznej formy, a zastosowane rozwiązania techniczne nie mogą wprowadzać zmian w geometrii ani w wyglądzie zdobień. Dlatego system hydroizolacji musi spełniać rygorystyczne wymogi konserwatorskie, jednocześnie zapewniając trwałą ochronę konstrukcji.

Renowacja Grand Hotel National w Lucernie

i

Autor: Triflex/ Materiały prasowe Renowacja balkonów w historycznym Grand Hotel National w Lucernie jest dobrą ilustracją, jak w obiektach historycznych skutecznie chronić elementy architektury, nie naruszając ich oryginalnego charakteru.

Najważniejsze wyzwania w hydroizolacji balkonów w budynkach historycznych

Ograniczenia wynikające z ochrony zabytku  

Zaplanowane prace muszą w jak najmniejszym stopniu ingerować w wygląd obiektu. W budynkach historycznych często nie można zmienić poziomu posadzki ani kształtu profili balkonowych. Takie ograniczenia uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań wymagających podnoszenia warstw lub ingerencji w oryginalną substancję zabytku. W praktyce oznacza to konieczność wyboru technologii i materiałów, które pozwalają na skuteczną ochronę, nie naruszając historycznej formy.

Różnorodne podłoża jako wyzwanie dla trwałej hydroizolacji

Balkony w obiektach historycznych często łączą różne materiały, takie jak kamień naturalny, zaprawy, metalowe balustrady czy elementy żeliwne. Każdy z nich ma odmienne właściwości i inaczej reaguje na działanie temperatury oraz obciążenia mechaniczne. W konsekwencji tworzy się wiele newralgicznych miejsc, które są szczególnie podatne na uszkodzenia. Skuteczna hydroizolacja musi uwzględniać te różnice i zapewniać trwałe, elastyczne połączenie między różnymi materiałami, aby zabezpieczyć balkon na długie lata.

Szczegóły decydują o trwałości hydroizolacji 

Renowacja balkonu w zabytku wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na detale, zwłaszcza miejsca styku różnych materiałów. To właśnie w takich punktach, jak połączenia balustrad, krawędzie czy profile, najczęściej powstają nieszczelności. Z biegiem czasu mogą one prowadzić do degradacji całej konstrukcji – od lokalnych zawilgoceń po uszkodzenia warstw podłoża i elewacji.

Krótkie „okna” realizacyjne – czas ma znaczenie 

Wybrana technologia musi umożliwiać sprawną realizację uszczelnienia i szybki powrót balkonu do użytkowania. To szczególnie istotne w obiektach, takich jak hotele, muzea czy budynki mieszkalne, gdzie balkony nie mogą być wyłączone z użytkowania na długi czas.

Tradycyjne rozwiązania kontra wymagania zabytkowych balkonów

Podczas renowacji zabytkowych balkonów tradycyjne metody, takie jak szlamy mineralne, masy bitumiczne czy powłoki malarskie, w praktyce napotykają istotne ograniczenia. Tworzone przez nie powłoki mają mniejszą elastyczność, co utrudnia kompensację ruchów pomiędzy różnymi materiałami – a te, jak już wspomniano, są typowe dla balkonów w budynkach zabytkowych.

Ponadto problematyczna jest przyczepność do kamienia naturalnego oraz możliwość dokładnego uszczelnienia skomplikowanych detali, szczególnie w miejscach styku metalu i mineralnych podłoży.

Renowacja Grand Hotel National w Lucernie

i

Autor: Triflex/ Materiały prasowe Mimo kolejnych przeróbek budowlanych główne części budynku zachowały pierwotny styl francuskiego renesansu.
Renowacja Grand Hotel National w Lucernie

i

Autor: Triflex/ Materiały prasowe Podczas renowacji zastosowano masę PMMA zbrojoną włókniną (Triflex BTS‑P) jako warstwę uszczelniającą. Następnie nałożono system Triflex BFS wraz z powłoką ProFloor, tworząc grubowarstwową, do 5 mm, samopoziomującą powłokę odporną na duże obciążenia mechaniczne.

Co wpływa na trwałość hydroizolacji w obiektach zabytkowych?

Aby renowacja balkonu w zabytku była skuteczna, konieczny jest dobór odpowiedniej technologii oraz właściwe rozpoznanie problemów konstrukcyjnych i ograniczeń konserwatorskich.

Skuteczna hydroizolacja zabytkowych elementów wymaga:

  • wcześniejszego zdefiniowania wymagań wynikających z charakteru zabytku,
  • doboru systemu pozwalającego zachować wygląd oryginału,
  • poświęcenia szczególnej uwagi detalom i miejscom styku materiałów,
  • prowadzenia prac w oparciu o technologie o kontrolowanym, szybkim czasie wiązania.

Oczywiście nawet najlepsze technologie i produkty nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli zostaną niewłaściwie zastosowane. Dlatego renowacja balkonu w zabytku powinna być prowadzona przez doświadczonych fachowców, którzy zapewnią:

  • precyzyjne przygotowanie podłoża,
  • prawidłowe uszczelnienie detali,
  • zachowanie reżimu technologicznego.

Inwestycja w specjalistyczne rozwiązania oraz zatrudnienie wykwalifikowanej ekipy może wiązać się z wyższymi kosztami początkowymi, ale w praktyce przekłada się na rzadsze renowacje, skuteczną ochronę elewacji oraz uniknięcie znacznie większych napraw konstrukcyjnych w przyszłości.

Dla zarządców i właścicieli obiektów zabytkowych każdy detal ma znaczenie, ponieważ odpowiednio zabezpieczone balkony nie tylko poprawiają estetykę budynku, ale przede wszystkim zwiększają trwałość elewacji i ograniczają przyszłe koszty utrzymania. To często właśnie drobne elementy decydują o tym, czy efekty renowacji przetrwają kolejne dekady.

Renowacja Grand Hotel National w Lucernie

i

Autor: Triflex/ Materiały prasowe W newralgicznych miejscach, takich jak krawędzie balkonu czy połączenia, zastosowano płynny system do hydroizolacji detali na bazie żywicy PMMA (Triflex ProDetail).
Renowacja Grand Hotel National w Lucernie

i

Autor: Triflex/ Materiały prasowe W połączeniu z zatopioną włókniną wzmacniającą tworzy on bezszwowe i trwałe uszczelnienie, nawet na skomplikowanych geometrycznie elementach. Dzięki temu nie ma potrzeby grubienia krawędzi, co pozwala zachować oryginalną geometrię balkonu.

Renowacja Grand Hotel National w Lucernie

Przyjrzyjmy się teraz przykładowi z praktyki, który pokazuje, jak połączyć wymagania konserwatorskie z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Renowacja balkonów w historycznym Grand Hotel National w Lucernie jest dobrą ilustracją, jak w obiektach tego typu skutecznie chronić elementy architektury, nie naruszając ich oryginalnego charakteru. Ten XIX‑wieczny hotel, wymagał nowoczesnej hydroizolacji, aby zabezpieczyć balkony i tarasy przed szkodliwym wpływem wody.

Przeprowadzone wcześniej prace w obrębie elementów, takich jak hala wejściowa, jadalnia, klatka schodowa oraz elewacja, nie wpłynęły na wygląd budynku, a jego główne części zachowały pierwotny styl francuskiego renesansu.

Upływający czas odcisnął jednak piętno na elewacji – pojawiły się uszkodzenia spowodowane wodą: ślady niekontrolowanego odpływu, pęknięcia, mech i zabrudzenia oszpeciły elewację. Szczególnym wyzwaniem konserwatorskim były bogate detale balkonów i tarasów. Prace powierzono doświadczonym kamieniarzom.

Założenia inwestora i wykonawcy obejmowały:

  • zachowanie oryginalnego wyglądu balkonów i brak możliwości ingerencji w ich geometrię,
  • szczelne uszczelnienie newralgicznych detali, zwłaszcza na styku kamienia i metalu,
  • zapewnienie trwałej przyczepności na niejednorodnym podłożu,
  • możliwość wykonania prac w krótkich etapach, aby nie ograniczać funkcjonowania hotelu.

Zdecydowano się na zastosowanie szybkowiążącej żywicy, co pozwoliło na sprawne i szybkie zakończenie prac – uszczelnienie balkonu udało się wykonać w ciągu jednego dnia. Dzięki zastosowaniu kompleksowego systemu każda warstwa pełni inne zadanie, a jednocześnie całość zapewnia szczelność i trwałość, nie pogrubiając krawędzi ani nie naruszając detali architektonicznych.

Renowacja Grand Hotel National w Lucernie
9 zdjęć

Źródło: Triflex

