Czy okres zimowy to odpowiedni czas na hydroizolację balkonu?

W praktyce większość ekip wstrzymuje prace zimą, gdy temperatura spada poniżej zera, i wznawia je wraz z nadejściem wiosny. Warto jednak zaznaczyć, że to właśnie zimą balkony i tarasy ulegają największym uszkodzeniom. W szczelinach gromadzi się woda, która w odpowiednich warunkach zamarza, powodując rozsadzenie struktury betonu i odspojenie okładzin. Choć hydroizolacja balkonu zimą nie jest prostym zadaniem, jest możliwa – pod warunkiem zastosowania odpowiedniej technologii.

Jaka hydroizolacja balkonu sprawdzi się w temperaturach ujemnych?

Klasyczne materiały uszczelniające, takie jak szlamy cementowe, papy czy masy bitumiczne, ze względu na swój mechanizm wiązania w większości działają poprawnie tylko w dodatnich temperaturach. Wyroby te potrzebują ciepła, aby woda mogła odparować lub wejść w reakcję chemiczną.

Szczelność i wytrzymałość w systemach cementowych zależą od procesu hydratacji, który ustaje w temperaturze 0°C. Gdy temperatura spada poniżej zera, woda zawarta w mieszance zamarza i zwiększa swoją objętość nawet o 9%. Powstające w ten sposób mikropęknięcia i rozsadzenie struktury prowadzą do trwałej utraty szczelności, nawet po odmarznięciu materiału.

W konsekwencji hydroizolacja balkonu w temperaturze poniżej +5°C jest bardzo trudna i ryzykowna. Gdy temperatura spada w okolice zera, materiały cementowe i bitumiczne przestają działać – nie tworzą szczelnej powłoki. Woda zawarta w ich składzie zamarza i zwiększa objętość, co prowadzi do rozrywania struktury uszczelnienia. Pojawiają się mikropęknięcia, a przyczepność materiału słabnie. Czasem potrzeba powtarzać prace wiosną.

Dogrzewanie powierzchni czy stosowanie przyspieszaczy nie daje pożądanego efektu. Hydroizolacja wykonana w ten sposób nie jest trwała i nie przetrwa nawet jednej zimy. Dlatego kluczowy staje się właściwy dobór materiałów i technologii.

Z czego wynikają problemy z przyczepnością zimą?

Problemy z przyczepnością zimą powoduje nie tylko mróz, ale także punkt rosy – zjawisko fizyczne, które w zimowych warunkach utrudnia adhezję. Punkt rosy to temperatura, przy której para wodna z powietrza zaczyna skraplać się na chłodnej powierzchni, tworząc cienką, często niewidoczną warstewkę wody. Jeśli nakładamy hydroizolację na taką wilgotną powierzchnię, przyczepność materiału spada niemal do zera.

Dlatego tak ważne jest, aby temperatura podłoża była co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy – tylko wtedy izolacja będzie dobrze się trzymać.

Technologia, która sprawdzi się zimą – PMMA

Hydroizolacja na bazie płynnych żywic PMMA (polimetakrylanu metylu) nie wymaga ani odparowania wody, ani wysokiej temperatury. Utwardzanie odbywa się w wyniku reakcji chemicznej, która wytwarza własne ciepło – tzw. reakcji egzotermicznej. Dzięki temu warstwa hydroizolacyjna „podgrzewa się od środka” i może wiązać nawet w temperaturze do –5°C. Przykładem takiego rozwiązania jest Triflex ProDetail, stosowany do uszczelniania newralgicznych miejsc. Odpowiednie dozowanie katalizatora pozwala kontrolować proces utwardzania niezależnie od warunków pogodowych. W praktyce powłoka staje się odporna na deszcz już po około 30 minutach, a pełne utwardzenie następuje w ciągu 45 minut.

Hydroizolacja balkonu zimą – znaczenie profesjonalnego wykonania

Podczas wykonywania hydroizolacji balkonu zimą ważny jest nie tylko dobór materiału, ale także sposób jego aplikacji. Stosując systemy PMMA, należy ściśle przestrzegać reżimu technologicznego. Zaniedbanie któregokolwiek z kroków może prowadzić do utraty przyczepności, a w konsekwencji wymusić powtórzenie prac. Dlatego najlepiej powierzyć wykonanie hydroizolacji doświadczonemu fachowcowi. Producenci systemów PMMA dopuszczają prowadzenie robót wyłącznie przez certyfikowane ekipy z doświadczeniem w pracy w niskich temperaturach.

Najważniejsze etapy, których należy dopilnować przy aplikacji hydroizolacji:

dokładne oczyszczenie i osuszenie podłoża (wilgotność maks. 6%),

kontrola temperatury i punktu rosy,

precyzyjne dozowanie katalizatora.

Dlaczego nie warto czekać do wiosny?

Zimą balkony i tarasy są szczególnie narażone na uszkodzenia. Pozostawienie ich bez odpowiedniego zabezpieczenia niemal na pewno prowadzi do degradacji. Wielokrotne cykle zamarzania i odmarzania wody mogą powodować powstawanie nowych pęknięć, odspajanie się płytek, a w dłuższej perspektywie nawet korozję zbrojenia. W efekcie koszt napraw może wzrosnąć wielokrotnie, ponieważ przed wykonaniem izolacji konieczne będzie odtworzenie podłoża i odkucie zniszczonego betonu.

Mając to na uwadze, zastosowanie systemów hydroizolacyjnych opartych na żywicach PMMA zimą może okazać się bardziej rozsądnym i opłacalnym rozwiązaniem, mimo wyższej ceny materiału. Ich zalety to krótki czas utwardzania oraz odporność na deszcz i ujemne temperatury, dzięki czemu możliwe jest wykonanie szczelnego zabezpieczenia nawet w chłodne miesiące. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć kosztownych napraw, przedłuża żywotność konstrukcji i minimalizuje ryzyko przecieków w najtrudniejszym okresie roku.

Hydroizolacja balkonu zimą jest możliwa, jeśli użyje się odpowiednich materiałów. Dobrze sprawdzają się systemy oparte na żywicach PMMA, których skuteczność wynika z przemyślanego składu, precyzyjnie kontrolowanej reakcji chemicznej i inżynierskiego podejścia do detali. Dzięki temu właściciele nieruchomości i zarządcy nie muszą czekać do wiosny, by skutecznie chronić konstrukcję przed degradacją.

