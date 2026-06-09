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Rola folii kubełkowej: ochrona, drenaż i wentylacja

Istotne dla prawidłowego zastosowania folii kubełkowej jest zrozumienie, że nie jest ona samodzielną hydroizolacją. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona właściwej warstwy izolacji przeciwwodnej (np. bitumicznej) przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać podczas zasypywania fundamentów ziemią, a także w wyniku naporu korzeni drzew czy działania gryzoni. Folia tworzy barierę, która przyjmuje na siebie obciążenia i naprężenia gruntu, zabezpieczając właściwą powłokę hydroizolacyjną.

Drugą, równie ważną funkcją, jest stworzenie przy ścianie fundamentowej szczeliny powietrznej dzięki charakterystycznym wytłoczeniom. Ta przestrzeń pełni podwójną rolę. Po pierwsze, działa jako system drenażowy, umożliwiając swobodny spływ wody gruntowej i opadowej w kierunku drenażu opaskowego. Po drugie, zapewnia wentylację ściany, pozwalając na odparowanie wilgoci w postaci pary wodnej z muru na zewnątrz.

Montaż folii kubełkowej - kiedy potrzebny?

Nowoczesna folia kubełkowa produkowana jest z polietylenu wysokiej gęstości, a kształt i wielkość wytłoczeń wpływają między innymi na zdolność drenażową i odporność na obciążenia mechaniczne. Folia kubełkowa jest odporna chemicznie na działanie substancji naturalnie występujących w gruncie oraz używanych w budownictwie. Nie jest jednak odporna na promieniowanie UV i dlatego należy ją zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Montaż folii kubełkowej zapewni szczelną izolację przeciwwodną lub osłonę izolacji przeciwwilgociowej, które będą jednocześnie drenażem i wentylacją.

Folię kubełkową montujemy tylko w uzasadnionych przypadkach:

Gdy grunt wokół budynku jest nieprzepuszczalny (gliny lub iły) – wtedy na ociepleniu należy zamontować folię kubełkową z flizeliną (od strony gruntu).

Kiedy blisko fundamentów planowane jest nasadzanie drzew i krzewów, których korzenie mogą wrastać w termoizolację. W takim przypadku montujemy folię z dużym zakładem.

Jeżeli mamy do czynienia z gruntami przepuszczalnymi, nie trzeba wykonywać montażu termoizolacji z folii kubełkowej.

Co potrzebne do montażu folii kubełkowej?

Aby poprawnie zamocować folię kubełkową potrzebne będą:

specjalny profil czy inaczej listwa fundamentowa - obowiązkowy element montażowy do wykończenia górnej krawędzi folii . Jej kształt został zaprojektowany tak, aby górna krawędź folii kubełkowej szczelnie przylegała do izolowanej powierzchni. Zapobiega uszkodzeniu folii kubełkowej, chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pod folię, a jednocześnie zapewnia odparowanie nadmiaru wilgoci. Produkowana jest z tworzywa sztucznego lub aluminiowej blachy powlekanej w różnych kolorach. Dostępna długość listwy - 2 m;

. Jej kształt został zaprojektowany tak, aby górna krawędź folii kubełkowej szczelnie przylegała do izolowanej powierzchni. Zapobiega uszkodzeniu folii kubełkowej, chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń pod folię, a jednocześnie zapewnia odparowanie nadmiaru wilgoci. Produkowana jest z tworzywa sztucznego lub aluminiowej blachy powlekanej w różnych kolorach. Dostępna długość listwy - 2 m; gwoździe ze stali hartowanej lub wkręty przeznaczone specjalnie do montażu folii fundamentowych (specjalnie zaprojektowana główka w kształcie kubełka dopasowuje się do folii, nie uszkadzając jej oraz stanowi dodatkowe uszczelnienie izolacji). Gwoździe dostępne są w komplecie z podkładką z tworzywa sztucznego, która uszczelnia miejsce montażu. Gwoździe przeznaczone są do mocowania folii kubełkowej do powierzchni betonowych, cegły, pustaków itp. Wkręty natomiast należy stosować do montażu folii na styropianie.

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Najczęściej popełniane błędy podczas montażu folii kubełkowej

Skuteczność systemu opartego na folii kubełkowej zależy od precyzji wykonania, a niestety drobne błędy mogą zniweczyć cały wysiłek. Najpoważniejszym uchybieniem jest montaż folii wytłoczeniami skierowanymi w stronę gruntu, a nie ściany. Taki układ eliminuje szczelinę wentylacyjno-drenażową, przez co folia jedynie dociska wilgoć do muru. Inne częste błędy to wykonywanie niedostatecznych zakładek (powinny obejmować minimum 3-5 rzędów kubełków, czyli ok. 20 cm) oraz pominięcie górnej listwy wykończeniowej.

Warto również zwrócić uwagę na sposób mocowania. Używanie nieodpowiednich gwoździ lub kołków bez podkładek uszczelniających może prowadzić do perforacji i rozszczelnienia systemu. Należy także pamiętać, że folia kubełkowa jest wrażliwa na promieniowanie UV, dlatego po zamontowaniu powinna być jak najszybciej zasypana lub w inny sposób osłonięta przed bezpośrednim działaniem słońca.

i Autor: Roman Mykhalchuk/ Getty Images Folia kubełkowa znajduje zastosowanie jako ochrona i wspomaganie istniejącej hydroizolacji

Jak przygotować podłoże przed montażem folii kubełkowej?

Montaż folii kubełkowej można rozpocząć dopiero po starannym przygotowaniu powierzchni fundamentów. Przede wszystkim należy upewnić się, że podłoże jest równe, nośne i stabilne. Wszystkie ostre krawędzie, wystające fragmenty zaprawy czy nierówności muszą zostać usunięte lub wyrównane. Należy również oczyścić powierzchnię z pyłu, kurzu i wszelkich luźnych elementów, które mogłyby w przyszłości uszkodzić folię lub właściwą warstwę hydroizolacji.

Ważnym etapem jest dokładna inspekcja istniejącej hydroizolacji (np. powłoki bitumicznej). Trzeba sprawdzić jej ciągłość i szczelność na całej powierzchni. Wszelkie ubytki, pęknięcia czy odspojenia należy bezwzględnie naprawić przed przystąpieniem do układania folii kubełkowej.

Folia kubełkowa - montaż krok po kroku

1. Napinamy arkusz folii kubełkowej na ścianie fundamentowej (kubełkami do środka). Szerokość arkusza dopasowujemy do szerokości fundamentu (lepiej, żeby pas folii był szerszy od szerokości fundamentu).

2. Następnie mocujemy folię kubełkową do fundamentu, w zależności od podłoża, gwoździami lub wkrętami. Poszczególne pasy folii muszą na siebie nachodzić. Używamy tyle mocowań, aby folia była dobrze napięta. Jeśli folię mocujemy do styropianu, wkręty wtykamy ręcznie - dość łatwo wchodzą w styropian. Zaleca się, aby do mocowania folii szerokości 0,5 - 1,0 m zastosować 1 wkręt co 50 cm.

3. Nożykiem równo odcinamy od góry ewentualny nadmiar folii - nieco poniżej górnej krawędzi ściany fundamentowej.

4. Montujemy wkrętami listwę wykończeniową - krawędziową (na równo ze ścianą fundamentową). Używamy do tego zwykłych wkrętów i wkrętarki. Tak przygotowane fundamenty są gotowe do obsypywania ziemią.

Folia kubełkowa - ogólne zalecenia montażowe

Połączenie poszczególnych arkuszy folii kubełkowej podczas montażu uzyskuje się poprzez nałożenie ich tak, aby zachodziły na siebie przynajmniej na 18 wytłoczeń pionowo i 4 poziomo. Szczelne połączenia uzyskuje się poprzez zakładanie sąsiednich arkuszy na siebie (wytłoczenia działają jak zatrzaski) i dodatkowo sklejanie ich specjalnymi taśmami lub klejem elastomerowym czy masą butylenową.

Stosuje się również membrany z płasko (gładko) zakończonymi brzegami i wówczas arkusze folii kubełkowej łączy się specjalnymi taśmami obustronnie klejącymi. Jeżeli folia kubełkowa jest zastosowana jednocześnie na ścianach i w podłożu (na przykład na jezdni ograniczonej murem oporowym), membrana z podłoża musi zostać wywinięta na ścianę, a połączenie dwóch arkuszy nie może wypadać na krawędzi.

Przed przystąpieniem do ułożenia folii należy wyrównać powierzchnię ścian. Jeżeli są wykonane z materiałów porowatych, trzeba pokryć je warstwą zaczynu cementowego. W przypadku, gdy fundamenty mają odsadzkę, miejsce ich połączenia ze ścianą musi być wykonane tak, aby woda nie gromadziła się na wystającym fragmencie ławy fundamentowej.

Pasy folii kubełkowej przytwierdza się gwoździami lub kołkami (dobranymi odpowiednio do materiału, z którego wykonane są ściany) na wysokości drugiego wytłoczenia od góry. Łączniki powinny być wyposażone w specjalnie przystosowane nakładki (czopy), dopasowane do wytłoczenia folii. Nie powodują one rozszczelnienia folii, gdyż napierająca woda dociska do niej czopy. Po przymocowaniu folii oraz odcięciu jej nadmiaru na górze na odpowiedniej wysokości pod planowanym poziomem gruntu, krawędź wokół budynku należy zabezpieczyć specjalną listwą krawędziową. Ma ona za zadanie zamocować brzeg folii kubełkowej oraz zabezpieczyć przed wsypywaniem się na nią ziemi. Folię kubełkową po zamocowaniu trzeba jak najszybciej zabezpieczyć (obsypać lub osłonić), aby nie została uszkodzona podczas wykonywania pozostałych prac budowlanych.

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