Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kameralna architektura i przemyślany układ budynku

Kameralna inwestycja mieszkaniowa CLOU Lindego w krakowskiej dzielnicy Bronowice została ukończona. Megapolis oddało do użytkowania budynek wraz z 127 mieszkaniami. Lokale są już przekazywane pierwszym mieszkańcom.

Architekci postawili na budynek o kaskadowym układzie bryły, z wyraźnie zaznaczonymi podziałami i maksymalnym wykorzystaniem światła dziennego. Wykusze, loggie i balkony nadają elewacji budynku zróżnicowany charakter i przełamują jej monotonię.

W części parterowej mieszkania z ogrodami są wyniesione ponad poziom terenu, aby zapewnić przyszłym mieszkańcom poczucie prywatności. Takie rozwiązanie ogranicza bezpośredni kontakt z przestrzeniami ogólnodostępnymi.

Autor: Megapolis/ Materiały prasowe

Przestrzeń wspólna i mieszkania dopasowane do różnych potrzeb

Tym, co wyróżnia inwestycję, jest wielofunkcyjna strefa wspólna, łącząca funkcje pracy, rekreacji i spotkań sąsiedzkich. Została zaprojektowana z myślą o nowym sposobie życia, w którym coraz częściej w jednym miejscu łączymy pracę zdalną, aktywność fizyczną i czas z przyjaciółmi. Przestrzeń ta sprzyja odpoczynkowi i budowaniu relacji między mieszkańcami.

Inwestycja obejmuje łącznie 127 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach, w tym lokale dwupoziomowe. Wybrane lokale można łączyć, tworząc przestronne, nawet pięciopokojowe lokale z kilkoma balkonami. Dodatkowo zastosowano rozwiązania wspierające komfort codziennego użytkowania, m.in. systemy smart home oraz nowoczesne technologie zarządzania mieszkaniem.

Autor: Megapolis/ Materiały prasowe

Lokalizacja w rytmie miasta – blisko centrum i terenów rekreacyjnych

Projekt powstał zgodnie z ideą „miasta krótkich odległości”. Lokalizacja inwestycji zapewnia dobrą komunikację z centrum Krakowa, a w sąsiedztwie znajduje się Młynówka Królewska. Dzielnica Bronowice łączy dostępność infrastruktury miejskiej z bliskością terenów rekreacyjnych.

***

Źródło: Megapolis

22