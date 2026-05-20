Develia uruchamia przedsprzedaż nowego projektu na Białołęce. Inwestycja o nazwie Głębocka Vita obejmie 109 mieszkań w dwóch kameralnych, czterokondygnacyjnych budynkach.
Dwa kameralne budynki z mieszkaniami od 28 do 103 mkw.
Projekt architektoniczny, za który odpowiada pracownia Chmielewski + Partners, zakłada budowę dwóch budynków o niskiej, czterokondygnacyjnej zabudowie. W ofercie znajdą się lokale o zróżnicowanych metrażach, od kompaktowych kawalerek o powierzchni 28 mkw. po przestronne, pięciopokojowe apartamenty sięgające 103 mkw.
Architektura inwestycji ma łączyć nowoczesność z funkcjonalnością. Deweloper zapowiada duże przeszklenia w celu dobrego doświetlenia wnętrz. Każde mieszkanie będzie posiadało balkon lub taras, a lokale na najwyższych piętrach zyskają dodatkowy charakter dzięki skosom.
Budowa ruszy w III kwartale
Harmonogram prac zakłada rozpoczęcie budowy w trzecim kwartale 2026 roku, a przekazanie kluczy nabywcom planowane jest na drugi kwartał 2028 roku.
Lokalizacja jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie Białołęką
Inwestycja powstanie w sąsiedztwie terenów zielonych, w tym Parku Magiczna i Lasu Bródnowskiego. W pobliżu znajduje się również pełna infrastruktura miejska, obejmująca sklepy, punkty usługowe, placówki oświatowe oraz Białołęcki Ośrodek Kultury.
Atutem lokalizacji jest komunikacja z innymi częściami Warszawy. W okolicy zlokalizowane są przystanki autobusowe, a bliskość trasy S8 i Trasy Armii Krajowej umożliwia sprawny dojazd samochodem. Deweloper podkreśla również, że dotarcie do stacji metra Bródno i Kondratowicza zajmuje kilka minut jazdy.
Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w tym roku Develia planuje wprowadzić na warszawski rynek kolejnych osiem projektów. Nowe inwestycje powstaną między innymi na Bemowie, Pradze-Południe oraz we Włochach.
Artykuł powstał przy wsparciu AI
Źródło: Develia
