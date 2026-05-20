Develia uruchamia przedsprzedaż nowego projektu na Białołęce. Inwestycja o nazwie Głębocka Vita obejmie 109 mieszkań w dwóch kameralnych, czterokondygnacyjnych budynkach.

Polecamy: Prawie 60 mld zł w nowe drogi. Tak zmieni się logistyczna mapa Polski

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dwa kameralne budynki z mieszkaniami od 28 do 103 mkw.

Projekt architektoniczny, za który odpowiada pracownia Chmielewski + Partners, zakłada budowę dwóch budynków o niskiej, czterokondygnacyjnej zabudowie. W ofercie znajdą się lokale o zróżnicowanych metrażach, od kompaktowych kawalerek o powierzchni 28 mkw. po przestronne, pięciopokojowe apartamenty sięgające 103 mkw.

Architektura inwestycji ma łączyć nowoczesność z funkcjonalnością. Deweloper zapowiada duże przeszklenia w celu dobrego doświetlenia wnętrz. Każde mieszkanie będzie posiadało balkon lub taras, a lokale na najwyższych piętrach zyskają dodatkowy charakter dzięki skosom.

Budowa ruszy w III kwartale

Harmonogram prac zakłada rozpoczęcie budowy w trzecim kwartale 2026 roku, a przekazanie kluczy nabywcom planowane jest na drugi kwartał 2028 roku.

Polecamy: Jak działa stopniowanie uchyłu w oknach i jak wpływa na wentylację?

Lokalizacja jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie Białołęką

Inwestycja powstanie w sąsiedztwie terenów zielonych, w tym Parku Magiczna i Lasu Bródnowskiego. W pobliżu znajduje się również pełna infrastruktura miejska, obejmująca sklepy, punkty usługowe, placówki oświatowe oraz Białołęcki Ośrodek Kultury.

Atutem lokalizacji jest komunikacja z innymi częściami Warszawy. W okolicy zlokalizowane są przystanki autobusowe, a bliskość trasy S8 i Trasy Armii Krajowej umożliwia sprawny dojazd samochodem. Deweloper podkreśla również, że dotarcie do stacji metra Bródno i Kondratowicza zajmuje kilka minut jazdy.

Polecamy: Stylowe wejście w angielskim klimacie – klasyka, która pasuje do domów, mieszkań i butikowych hoteli

Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w tym roku Develia planuje wprowadzić na warszawski rynek kolejnych osiem projektów. Nowe inwestycje powstaną między innymi na Bemowie, Pradze-Południe oraz we Włochach.

***

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: Develia

Murowane starcie Prawdziwa cegła czy imitacje? MUROWANE STARCIE

Przejdź do galerii: Hydroizolacja tarasu – technologie naprawy, materiały i systemy dylatacyjne