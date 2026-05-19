Budowa inwestycji mieszkaniowej La Vie House na krakowskim Podgórzu wchodzi w decydującą fazę. Deweloper Imperial Capital zakończył już stan surowy zamknięty oraz prace nad elewacją, a obecnie, jak informuje portal urbanity.pl, wewnątrz budynku trwają intensywne prace wykończeniowe. Finalizacja projektu, który dostarczy na rynek 255 mieszkań, planowana jest na III kwartał 2026 roku.

Projekt powstaje w strategicznej lokalizacji, przy ulicy Łagiewnickiej, niedaleko ronda Matecznego. Oprócz mieszkań, deweloper przeznaczył blisko 8 mln zł na modernizację otaczającej infrastruktury publicznej, co ma realnie wpłynąć na komfort nie tylko przyszłych lokatorów, ale i wszystkich mieszkańców okolicy.

La Vie House w liczbach

Siedmiokondygnacyjny budynek zaoferuje zróżnicowaną strukturę lokali o metrażach od 39 do 115 mkw., co kieruje ofertę zarówno do singli i par, jak i rodzin poszukujących większych przestrzeni. W ramach inwestycji przewidziano łącznie 259 miejsc parkingowych, z czego 249 znajdzie się w garażu podziemnym, a 10 na terenie zewnętrznym.

Na parterze obiektu zaplanowano również dwa lokale o charakterze handlowo-usługowym, które uzupełnią lokalną ofertę i podniosą funkcjonalność kompleksu. Skala projektu wpisuje się w dynamiczny rozwój mieszkaniowy tej części Krakowa, znacząco zwiększając podaż nowych lokali w popularnej dzielnicy.

Standard i udogodnienia dla mieszkańców

Inwestycja La Vie House została zaprojektowana z myślą o rosnących wymaganiach nabywców. Standard budynku podnoszą udogodnienia, które stają się coraz bardziej pożądane na rynku pierwotnym. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji eleganckie lobby z recepcją, co zapewnia dodatkowy komfort i bezpieczeństwo.

Deweloper zaplanował również części wspólne o charakterze rekreacyjnym i użytkowym. W projekcie znalazła się strefa klubowa, przeznaczona do spotkań i integracji, oraz przestrzeń coworkingowa. To ostatnie rozwiązanie jest bezpośrednią odpowiedzią na upowszechnienie się modelu pracy zdalnej i hybrydowej.

Inwestycja w tkankę miejską za 8 mln złotych

Jednym z kluczowych elementów, który wyróżnia ten projekt na tle innych, jest znaczący wkład dewelopera w modernizację lokalnej infrastruktury. Kwota około 8 mln zł została przeznaczona na kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej oraz drogowej w rejonie inwestycji.

Prace objęły między innymi fragmenty ulic Łagiewnickiej i ks. Biskupa Hodura. Tego typu działania, w których prywatny inwestor współfinansuje publiczne modernizacje, stają się coraz ważniejszym elementem zrównoważonego rozwoju miast. Dla mieszkańców oznacza to realną poprawę jakości dróg i bezpieczeństwa, a dla samego dewelopera – podniesienie atrakcyjności całej okolicy, w której realizuje swój projekt.

Podgórze zyskuje na znaczeniu

Lokalizacja w sercu Podgórza, w pobliżu jednego z głównych węzłów komunikacyjnych miasta, gwarantuje łatwy dostęp do centrum oraz innych dzielnic Krakowa. Dzielnica od lat przechodzi transformację, przyciągając zarówno nowych mieszkańców, jak i inwestorów. Realizacja projektów o skali La Vie House wzmacnia ten trend, uzupełniając ofertę mieszkaniową i jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości przestrzeni publicznej.

Ukończenie inwestycji w 2026 roku będzie kolejnym krokiem w rozwoju tej części Krakowa, która zyskuje na atrakcyjności jako miejsce do życia, łączące bliskość centrum z dostępem do terenów rekreacyjnych i rozbudowywanej infrastruktury.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.urbanity.pl/malopolskie/krakow/na-krakowskim-podgorzu-konczy-sie-budowa-inwestycji-na-255-mieszkan,w27605

