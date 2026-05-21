Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Skala i układ inwestycji

Osiedle obejmie 45 domów jednorodzinnych. Budynki będą miały dwa warianty powierzchni – 93 mkw. oraz 139 mkw. Domy zaprojektowano w układach dwu- i trzykondygnacyjnych. Każdy budynek ma mieć dwa miejsca postojowe oraz prywatne ogrody o powierzchni sięgającej do 229 mkw. W większych domach przewidziano także tarasy o powierzchni około 48 mkw.

Założenia architektoniczne

Projekt opiera się na wcześniej realizowanej koncepcji inwestycji Rohe na Wawrze. Zgodnie z założeniami, domy mają charakteryzować się prostą formą i funkcjonalnym układem wnętrz. W budynkach zastosowano duże przeszklenia z aluminiową stolarką, które mają zapewniać doświetlenie pomieszczeń oraz połączenie strefy dziennej z ogrodem.

Zieleń i zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji zaplanowano nasadzenie około 35 drzew w częściach wspólnych osiedla. Ma to uzupełnić układ zieleni oraz zapewnić cień w głównej alejce dojazdowej. Osiedle sąsiaduje z obszarem Zakola Wawerskiego, obejmującym łąki i lasy łęgowe o powierzchni około 55 hektarów.

Standard i wyposażenie domów

Domy mają zostać wyposażone w ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni oraz instalacje przygotowane pod montaż klimatyzacji. Przewidziano także możliwość późniejszej instalacji paneli fotowoltaicznych oraz stacji ładowania samochodów elektrycznych. Układy wnętrz mają umożliwiać częściową personalizację na etapie realizacji.

Lokalizacja i dostępność

Lokalizacja inwestycji zapewnia dostęp zarówno do terenów zielonych, jak i miejskiej infrastruktury. W promieniu około 1,2 km znajdują się pętla autobusowa Gocław 02, centrum handlowe Promenada, a także szkoły i przedszkola. W planach jest również budowa stacji metra oraz przystanku tramwajowego w okolicy.

Rohe pełni w projekcie funkcję zarówno dewelopera, jak i generalnego wykonawcy. Firma odpowiada za realizację inwestycji oraz proces sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

