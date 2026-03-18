Produkcja wież do turbin wiatrowych w Legnicy

Windar Renovables uruchomi swój drugi zakład produkcyjny w Polsce, tym razem w Legnicy. Obiekt będzie służył do produkcji wież do turbin wiatrowych, kontynuując ekspansję przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

Fabryka powstaje w ramach kompleksu CTPark Legnica i obejmie niemal 29 000 m² powierzchni przemysłowo-magazynowej oraz rozległy plac składowy o metrażu prawie 41 000 m². Rozpoczęcie działalności zaplanowano na czwarty kwartał 2026 roku.

W procesie wynajmu doradzała SQM Advisory.

Obsługa polskiego i niemieckiego rynku

Zakład będzie wyspecjalizowany w produkcji wież do turbin wiatrowych. Rocznie fabryka będzie w stanie wytworzyć nawet 200 konstrukcji, co odpowiada ponad 1 000 MW energii odnawialnej wprowadzanej do sieci. Produkcja skoncentruje się przede wszystkim na obsłudze rynku polskiego i niemieckiego.

Zaawansowana infrastruktura przemysłowa

Obiekt w Legnicy będzie obejmował cztery hale produkcyjne, magazyn surowców, zewnętrzną przestrzeń składową oraz zaplecze biurowe. Linie technologiczne pozwolą na wytwarzanie segmentów wież o długości do 40 metrów, średnicy do 6,5 m i wadze sięgającej 80 ton.

Rola CTPark Legnica

CTPark Legnica ma strategiczne położenie, blisko granicy z Niemcami, co ułatwia logistykę i eksport. Kompleks docelowo obejmie pięć budynków o łącznej powierzchni ponad 150 000 m², tworząc nowoczesne zaplecze przemysłowe.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wspiera rozwój biznesu w południowo-zachodniej Polsce.

Impuls dla lokalnej gospodarki

Nowa fabryka to także istotny impuls dla rozwoju regionu. Stworzy blisko 300 nowych miejsc pracy oraz zaangażuje lokalnych dostawców.

Polska wzmacnia pozycję w OZE

Inwestycja Windar Renovables potwierdza rosnącą rolę Polski jako hubu logistycznego dla dostaw komponentów do turbin wiatrowych na rynek Europy Środkowej. Dzięki takim projektom kraj staje się ważnym ogniwem europejskiego łańcucha dostaw w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Źródło: CTP Polska

