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Deweloper CTP uruchomił nowy park magazynowo-produkcyjny w aglomeracji warszawskiej. CTPark Warsaw Nowy Konik, zlokalizowany w pobliżu autostrady A2, ma docelowo dostarczyć na rynek blisko 69 000 mkw. nowoczesnej powierzchni w ramach czterech hal. Inwestycja jest jednym z siedmiu projektów firmy w otoczeniu stolicy i kieruje swoją ofertę do firm logistycznych, produkcyjnych oraz z sektora e-commerce.

Kompleks został zaprojektowany z myślą o podmiotach obsługujących rynek lokalny, krajowy i międzynarodowy, a jego położenie ma wzmocnić potencjał jako zaplecza logistycznego dla Warszawy i całego regionu.

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Elastyczne moduły dla małych i dużych firm

Inwestycja w Nowym Koniku wprowadza na polski rynek zróżnicowane formaty przestrzeni. W ofercie znalazły się mniejsze, modułowe jednostki CTBox o powierzchni od ok. 600 mkw., przeznaczone głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązanie to integruje funkcje magazynu, biura i showroomu, odpowiadając na potrzeby m.in. logistyki ostatniej mili i lekkiej produkcji.

Dla firm z sektora R&D, zaawansowanych technologii czy e-commerce deweloper przygotował moduły CTFlex, których powierzchnia zaczyna się od 1 400 mkw. Uzupełnieniem oferty są największe przestrzenie CTSpace, przekraczające 2 000 mkw., dedykowane klientom realizującym złożone operacje logistyczne lub produkcyjne.

Pierwsi najemcy już potwierdzeni

Deweloper poinformował, że do grona najemców nowego parku dołączyły już pierwsze firmy. Wśród nich znalazły się International Business Group, Paged Trade oraz Amazon Filters. Obecność podmiotów z różnych branż ma potwierdzać uniwersalny charakter inwestycji i jej zdolność do adaptacji do odmiennych profili działalności.

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Oficjalne otwarcie kompleksu odbędzie się 16 czerwca 2026 r.

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Źródło: CTP Polska

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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