Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie czeka kompleksowa modernizacja, która na trzy lata wyłączy obiekt z ruchu turystycznego, informuje portal propertynews.pl. Wartość projektu, który ma przekształcić historyczną twierdzę w nowoczesną placówkę muzealną, szacowana jest na ok. 76 mln zł. Inwestycja opiera się w dużej mierze na środkach publicznych.

Finansowanie z programu Feniks

Kluczowym elementem finansowania projektu jest dotacja w wysokości 50 mln zł pozyskana z programu Feniks, zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity budżet programu, przeznaczony na rewitalizację obiektów zabytkowych w całym kraju, wynosi 2 mld 800 mln zł i obejmuje około 80 inwestycji. Pozostałą część budżetu modernizacji olsztyńskiego zamku uzupełnią środki własne samorządu województwa.

Jak podkreślał podczas konferencji prasowej dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski, to jedna z największych inwestycji w obiekty kultury w regionie. Wsparcie dla projektu zadeklarowali także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wskazując na znaczenie ochrony obiektu wpisanego na listę Pomników Historii.

Co obejmie modernizacja?

Zakres planowanych prac jest bardzo szeroki i dotyczy niemal każdego elementu historycznej budowli. Projekt zakłada kompleksowy remont dachów, elewacji, posadzek i stolarki okiennej oraz drzwiowej. Modernizację przejdą wszystkie instalacje wewnętrzne – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza i wentylacyjna. Prace obejmą również mury obronne i dziedziniec zamkowy.

W ramach inwestycji obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez instalację windy. W planach jest także budowa nowego obiektu – biblioteki o modernistycznej architekturze – oraz stworzenie zupełnie nowej, multimedialnej i multisensorycznej wystawy stałej. Realizacja projektu będzie wymagała także wycinki kilkudziesięciu drzew w otoczeniu zamku w celu lepszej ekspozycji zabytku.

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Harmonogram i wpływ na rynek turystyczny

Realizacja inwestycji rozpocznie się w najbliższych miesiącach. Muzeum wkrótce ogłosi przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych. Proces zamykania placówki dla zwiedzających i przenoszenia zbiorów ma potrwać od sierpnia do października. Przekazanie placu budowy planowane jest na listopad.

Trzyletnie zamknięcie zamku będzie miało odczuwalny wpływ na lokalny rynek turystyczny. Do tej pory obiekt, nierozerwalnie związany z postacią Mikołaja Kopernika, przyciągał rocznie około 60 tys. osób. Zakończenie wszystkich prac i finansowe rozliczenie projektu musi nastąpić najpóźniej w grudniu 2029 roku, co wyznacza ostateczny horyzont czasowy dla całej inwestycji.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/tereny-inwestycyjne/przez-3-lata-nie-bedzie-mozna-zwiedzac-zamku-kopernika-rusza-modernizacja,198994.html

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