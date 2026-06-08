Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa kursuje mimo remontu. Kiedy finisz inwestycji?

Prace remontowe na trasie Świętokrzyskiej Kolei Wąskotorowej, finansowane z programu Polski Ład, notują opóźnienie względem pierwotnego harmonogramu. Mimo że termin zakończenia prac wyznaczony na kwiecień 2026 roku nie został dotrzymany, w długi weekend majowy udało się uruchomić ruch turystyczny na jednym z modernizowanych odcinków, jak informuje portal rynek-kolejowy.pl. Pociągi, w tym lokomotywy Lxd2 z wagonami letnimi i przeszklonymi, kursują już na trasie Jędrzejów – Motkowice, co stanowi pierwszy, namacalny efekt wieloetapowej rewitalizacji dawnej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej.

Nowy harmonogram i zaawansowanie prac

Inwestycja prowadzona przez samorząd województwa świętokrzyskiego obejmuje dwa niepołączone ze sobą fragmenty historycznej linii. Podczas gdy pierwszy z nich jest już częściowo dostępny dla turystów, prace na drugim, na szlaku Umianowice – Pińczów, wciąż trwają. Jak podaje zarządca, zaawansowanie robót na tym odcinku osiągnęło poziom 76%. Nowy, przewidywany termin ich zakończenia to druga połowa września 2026 roku.

Równolegle finalizowana jest modernizacja układu torowego na stacji początkowej w Jędrzejowie, gdzie prace mają zakończyć się na koniec czerwca 2026 roku. Projekt rewitalizacji obejmuje nie tylko torowisko, ale również infrastrukturę towarzyszącą. Ukończono już remont hali napraw w Jędrzejowie oraz poczekalni z kasą biletową w Pińczowie, co w przyszłości ma podnieść standard obsługi pasażerów.

Wielki plan z przeszkodą na trasie

Docelowym zamierzeniem samorządu jest przywrócenie przejezdności na całej trasie z Jędrzejowa do Pińczowa. Plan ten pozostaje aktualny, jednak jego realizacja wymaga kolejnych, znaczących inwestycji. Kluczowym wyzwaniem jest odtworzenie brakującego, środkowego fragmentu trasy między Motkowicami a Umianowicami.

Aby połączyć oba remontowane obecnie odcinki, konieczna jest gruntowna modernizacja obiektów inżynieryjnych, w tym stalowych estakad oraz historycznego, drewnianego mostu na rzece Nidzie. Inwestycja ta jest obecnie na etapie planowania, co oznacza, że na pełne uruchomienie połączenia kolejowego turyści i inwestorzy będą musieli jeszcze poczekać. Na razie brakuje konkretnego harmonogramu i zabezpieczonego finansowania dla tego etapu.

Polecamy: Jak estetyczne wytyczne kształtują przestrzeń miejską i wzmacniają funkcjonalność inwestycji

Nowe życie terenów pokolejowych

Równolegle do prac rewitalizacyjnych toczą się rozmowy dotyczące przyszłości pozostałych, nieużywanych fragmentów dawnej sieci wąskotorowej. Spółka PKP S.A., właściciel gruntów, wystąpiła do gmin Raków i Bogoria z propozycją ich zagospodarowania. Przekazanie tych terenów samorządom mogłoby otworzyć drogę do stworzenia nowych lokalnych aktywów, na przykład w postaci ścieżek rowerowych czy terenów rekreacyjnych.

Taki scenariusz mógłby w dłuższej perspektywie wpłynąć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej tych obszarów, podobnie jak rewitalizowana linia kolejowa ma szansę stać się impulsem rozwojowym dla rynku usług turystycznych i nieruchomości w okolicach Jędrzejowa i Pińczowa.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/swietokrzyska-waskotorowka-remont-torowiska-potrwa-dluzej--153028.html

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.