Firma Harden Construction sfinalizowała budowę trzeciej hali w kompleksie produkcyjno-magazynowym Panattoni Park Gdańsk West II. Inwestycja zlokalizowana w Jankowie Gdańskim dostarczyła na rynek ponad 39 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, która połączyła funkcje magazynowe, produkcyjne i biurowe. Projekt, zrealizowany w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Nowy obiekt wzmacnia potencjał logistyczny i przemysłowy Trójmiasta, oferując przestrzeń dostosowaną do zaawansowanych procesów technologicznych. Generalny wykonawca był odpowiedzialny za stworzenie obiektu o wysokim stopniu skomplikowania inżynieryjnego, co potwierdza rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne powierzchnie w tym regionie.

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Ponad 39 tys. mkw. w strategicznym punkcie Trójmiasta

Trzecia faza Panattoni Park Gdańsk West II składa się z 27 600 mkw. powierzchni magazynowej, 9 200 mkw. przestrzeni produkcyjnej oraz 2 000 mkw. zaplecza biurowego. Kluczowym atutem kompleksu jest jego lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie węzła dróg ekspresowych S6 i S7, co zapewnia sprawną komunikację z całym regionem i kluczowymi rynkami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Realizacja w formule „Design&Build” pozwoliła na pełną optymalizację procesów budowlanych i ścisłą współpracę z inwestorem na każdym etapie. Takie podejście przełożyło się na terminowe dostarczenie obiektu gotowego do prowadzenia skomplikowanych operacji produkcyjnych i logistycznych.

Infrastruktura dopasowana do wymagań kluczowego najemcy

Kluczowa część hali została w pełni dostosowana do potrzeb firmy NRF – wiodącego dostawcy rozwiązań chłodniczych. Harden Construction zrealizował zaawansowane instalacje przemysłowe, w tym wysokowydajne systemy wentylacyjne dla pieców do lutowania, rozbudowaną sieć sprężonego powietrza oraz dedykowany magazyn na materiały chemiczne.

W ramach projektu wykonano również zaawansowane prace inżynieryjne, m.in. budowę blisko kilometrowego odcinka specjalistycznej kanalizacji deszczowej, co było jednym z głównych wyzwań technicznych inwestycji.

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Ekologia i zrównoważony rozwój w standardzie BREEAM Excellent

Inwestycja została zrealizowana zgodnie z rygorystycznymi normami ekologicznymi, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Tereny biologicznie czynne zajmują blisko 45% powierzchni działki, co przekłada się na ponad 50 000 mkw. profesjonalnie zagospodarowanej zieleni.

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Źródło: Harden Construction

Artykuł powstał przy wsparciu AI