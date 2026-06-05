Historyczny gmach Czerwonych Koszar przy ulicy Łąkowej w Gdańsku, przez lata popadający w zapomnienie, został przekształcony w nowoczesny obiekt z apartamentami w formule serviced living. Projekt zrealizowany przez Moderna Holding we współpracy z funduszem Urban Partners zyskał niedawno nagrodę TOPBuilder, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie przykładów rewitalizacji w Polsce.

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Wysokie standardy zrównoważonego rozwoju w zabytkowej tkance

Inwestycja, sfinansowana z funduszu NSF V zarządzanego przez Urban Partners, od początku zakładała spełnienie rygorystycznych norm zrównoważonego budownictwa. W XIX-wiecznym budynku funkcjonuje dziś koncept Noli Gdansk Old Town, który uzyskał certyfikację środowiskową BREEAM. Cały proces był prowadzony pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, co wymagało połączenia historycznej substancji obiektu z nowoczesnymi technologiami.

- Od początku współpracy z Moderną zależało nam, aby Noli Gdansk Old Town był projektem, który realnie odpowiada na współczesne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i jakością życia w mieście. Postawiliśmy wysokie wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakości zastosowanych materiałów, ograniczania śladu środowiskowego oraz komfortu codziennego użytkowania budynku - mówi Magdalena Terefenko, Vice President Urban Partners Poland.

i Autor: Moderna Holding/ Materiały prasowe

Ponad 13 kilometrów geotermalnych odwiertów pod zabytkiem

Skala wyzwania technicznego wyróżnia ten projekt na tle innych rewitalizacji. Pod budynkiem wykonano ponad 13 kilometrów odwiertów geotermalnych, które zintegrowano z pompami ciepła i miejską siecią ciepłowniczą. System uzupełnia instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 49 kWp oraz wentylacja z odzyskiem ciepła na poziomie 85 procent. Całością zarządza zautomatyzowany system BMS, który optymalizuje zużycie energii.

- Wykorzystując dostępne technologie budowlane oraz konstrukcyjne, byliśmy w stanie spełnić nie tylko rygorystyczne wymogi konserwatora, ale też zadbać o ograniczenie emisji operacyjnego i wbudowanego śladu węglowego i przystosować budynek do maksymalnej wydajności energetycznej, dzięki chociażby systemowi odwiertów geotermalnych. Pozwoli to na znaczne oszczędności, ale przede wszystkim pomoże skutecznie zniwelować nadmierną emisję CO² - tłumaczy Dyrektor Techniczny Moderny Holding, Norbert Cendrowski.

Deweloper zadbał również o zastosowanie materiałów o niskim śladzie węglowym, co potwierdzają środowiskowe deklaracje EPD. Optymalizacji poddano także logistykę budowy, w tym transport i zarządzanie odpadami, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko.

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i Autor: Moderna Holding/ Materiały prasowe

Skandynawski model najmu w gdańskim Śródmieściu

W odrestaurowanym gmachu powstało blisko 400 w pełni wyposażonych apartamentów typu studio. Działają one pod marką Noli Studios – skandynawskiego konceptu łączącego elastyczność pobytu z komfortem własnego mieszkania i dostępem do bogatej infrastruktury. Mieszkańcy mogą korzystać z siłowni, sauny, wspólnej kuchni, pralni oraz przestrzeni coworkingowej.

Inwestycja, która zmieniła charakter całej dzielnicy

Rewitalizacja Czerwonych Koszar jest kluczowym elementem większego założenia urbanistycznego. Budynek domyka osiedle Scala, zrealizowane przez Modernę w latach 2020–2024, które składa się z ośmiu budynków i ponad 500 lokali mieszkalnych oraz inwestycyjnych. Architektura całego kompleksu nawiązuje do ceglanej tradycji Gdańska, tworząc spójną tkankę miejską.

- W tej historii ważny jest jeszcze jeden aspekt - proces miastotwórczy, jaki się dokonał wraz z rewitalizacją czerwonych koszar. [...] Kompleks przesunął granice miejskiej aktywności w kierunku Długich Ogrodów i Dolnego Miasta, pobudził rozwój lokalnych usług i gastronomii, przyciągnął nowych mieszkańców i turystów - mówi Jakub Jakubowski, Communications Manager Moderna Holding.

Potwierdzeniem sukcesu projektu jest nagroda TOPBuilder, przyznana przez magazyn „Builder” w kategorii „Udana modernizacja/rewitalizacja”. Wyróżnienie to jest jednym z najbardziej cenionych na polskim rynku budowlanym i docenia inwestycje o najwyższej jakości.

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Źródło: Moderna Holding

Artykuł powstał przy wsparciu AI