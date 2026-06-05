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Historyczny gmach Czerwonych Koszar przy ulicy Łąkowej w Gdańsku, przez lata popadający w zapomnienie, został przekształcony w nowoczesny obiekt z apartamentami w formule serviced living. Projekt zrealizowany przez Moderna Holding we współpracy z funduszem Urban Partners zyskał niedawno nagrodę TOPBuilder, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie przykładów rewitalizacji w Polsce.
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Wysokie standardy zrównoważonego rozwoju w zabytkowej tkance
Inwestycja, sfinansowana z funduszu NSF V zarządzanego przez Urban Partners, od początku zakładała spełnienie rygorystycznych norm zrównoważonego budownictwa. W XIX-wiecznym budynku funkcjonuje dziś koncept Noli Gdansk Old Town, który uzyskał certyfikację środowiskową BREEAM. Cały proces był prowadzony pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, co wymagało połączenia historycznej substancji obiektu z nowoczesnymi technologiami.
- Od początku współpracy z Moderną zależało nam, aby Noli Gdansk Old Town był projektem, który realnie odpowiada na współczesne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i jakością życia w mieście. Postawiliśmy wysokie wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakości zastosowanych materiałów, ograniczania śladu środowiskowego oraz komfortu codziennego użytkowania budynku - mówi Magdalena Terefenko, Vice President Urban Partners Poland.
Ponad 13 kilometrów geotermalnych odwiertów pod zabytkiem
Skala wyzwania technicznego wyróżnia ten projekt na tle innych rewitalizacji. Pod budynkiem wykonano ponad 13 kilometrów odwiertów geotermalnych, które zintegrowano z pompami ciepła i miejską siecią ciepłowniczą. System uzupełnia instalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 49 kWp oraz wentylacja z odzyskiem ciepła na poziomie 85 procent. Całością zarządza zautomatyzowany system BMS, który optymalizuje zużycie energii.
- Wykorzystując dostępne technologie budowlane oraz konstrukcyjne, byliśmy w stanie spełnić nie tylko rygorystyczne wymogi konserwatora, ale też zadbać o ograniczenie emisji operacyjnego i wbudowanego śladu węglowego i przystosować budynek do maksymalnej wydajności energetycznej, dzięki chociażby systemowi odwiertów geotermalnych. Pozwoli to na znaczne oszczędności, ale przede wszystkim pomoże skutecznie zniwelować nadmierną emisję CO² - tłumaczy Dyrektor Techniczny Moderny Holding, Norbert Cendrowski.
Deweloper zadbał również o zastosowanie materiałów o niskim śladzie węglowym, co potwierdzają środowiskowe deklaracje EPD. Optymalizacji poddano także logistykę budowy, w tym transport i zarządzanie odpadami, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko.
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Skandynawski model najmu w gdańskim Śródmieściu
W odrestaurowanym gmachu powstało blisko 400 w pełni wyposażonych apartamentów typu studio. Działają one pod marką Noli Studios – skandynawskiego konceptu łączącego elastyczność pobytu z komfortem własnego mieszkania i dostępem do bogatej infrastruktury. Mieszkańcy mogą korzystać z siłowni, sauny, wspólnej kuchni, pralni oraz przestrzeni coworkingowej.
Inwestycja, która zmieniła charakter całej dzielnicy
Rewitalizacja Czerwonych Koszar jest kluczowym elementem większego założenia urbanistycznego. Budynek domyka osiedle Scala, zrealizowane przez Modernę w latach 2020–2024, które składa się z ośmiu budynków i ponad 500 lokali mieszkalnych oraz inwestycyjnych. Architektura całego kompleksu nawiązuje do ceglanej tradycji Gdańska, tworząc spójną tkankę miejską.
- W tej historii ważny jest jeszcze jeden aspekt - proces miastotwórczy, jaki się dokonał wraz z rewitalizacją czerwonych koszar. [...] Kompleks przesunął granice miejskiej aktywności w kierunku Długich Ogrodów i Dolnego Miasta, pobudził rozwój lokalnych usług i gastronomii, przyciągnął nowych mieszkańców i turystów - mówi Jakub Jakubowski, Communications Manager Moderna Holding.
Potwierdzeniem sukcesu projektu jest nagroda TOPBuilder, przyznana przez magazyn „Builder” w kategorii „Udana modernizacja/rewitalizacja”. Wyróżnienie to jest jednym z najbardziej cenionych na polskim rynku budowlanym i docenia inwestycje o najwyższej jakości.
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Źródło: Moderna Holding
Artykuł powstał przy wsparciu AI