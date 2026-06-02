Polskie Koleje Państwowe S.A. uruchomiły przetarg na wybór wykonawcy kompleksowej przebudowy dworca kolejowego w Gronowie Elbląskim. To kolejny etap inwestycji, która ma przywrócić do użytku historyczny, pochodzący z drugiej połowy XIX wieku budynek. Zakończono już prace projektowe, a spółka czeka na oferty od firm budowlanych do 18 czerwca.

Historyczny dworzec zyska nowe funkcje publiczne

Obecnie wyłączony z użytkowania dworzec po modernizacji ma nie tylko obsługiwać podróżnych, ale również stać się lokalnym centrum usług publicznych. Na parterze zaplanowano nowoczesną poczekalnię, ogólnodostępne toalety oraz miejsce na biletomat i automaty z przekąskami i napojami. Kluczowym elementem projektu jest jednak umowa z samorządem.

Gmina Gronowo Elbląskie zobowiązała się do wynajęcia ponad 300 mkw. powierzchni w odnowionym budynku. Zostaną tam przeniesione kluczowe dla mieszkańców instytucje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna oraz sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Inwestycja w standard i dostępność dla pasażerów

Przebudowa ma na celu pełne dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z dziećmi. Projekt zakłada likwidację barier architektonicznych, montaż ścieżek prowadzących dla osób niewidomych i niedowidzących oraz budowę toalet przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Dworzec zostanie także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz inteligentne systemy zarządzania budynkiem (BMS), które pozwolą na optymalizację zużycia mediów. Metamorfozę przejdzie również otoczenie obiektu – powstaną nowe chodniki, parkingi, a także pojawią się elementy małej architektury. Prace obejmą również uporządkowanie zieleni.

Projekt gotowy, PKP szuka wykonawcy prac budowlanych

Inwestycja została podzielona na dwa główne etapy. Pierwszy, obejmujący przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, jest już zakończony. Odpowiadała za niego katowicka firma Maple sp. z o.o.

Obecnie rozpoczyna się drugi etap, czyli realizacja robót budowlanych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich prac zgodnie z przygotowanym projektem. Stacja w Gronowie Elbląskim, obsługująca połączenia regionalne POLREGIO m.in. do Elbląga, Gdyni i Słupska, jest ważnym punktem na lokalnej mapie transportowej. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2024 roku obsługiwała średnio do 500 pasażerów na dobę, a zatrzymywało się na niej 25 pociągów dziennie.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: Polskich Kolejach Państwowych S.A. i Grupie PKP