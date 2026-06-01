Wolumen inwestycyjny w segmencie parków handlowych w Polsce osiągnął w 2025 roku rekordowy poziom 466 mln EUR. To najwyższy wynik w historii tej klasy aktywów, potwierdzający jej rosnącą płynność i dojrzałość. Polska umacnia jednocześnie pozycję największego rynku parków handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadając za ponad jedną trzecią jego całkowitych zasobów. Wraz ze skalą zmienia się jednak podejście inwestorów – rośnie znaczenie aktywnego zarządzania wartością, precyzyjnej komercjalizacji i efektywności operacyjnej.

Polecamy: Nieruchomości handlowe. Rekordowa fala nowej podaży, deweloperzy budują 770 tys. mkw.

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kapitał stawia na skalę i konsolidację rynku

W 2025 roku na polskim rynku nieruchomości handlowych zawarto 52 transakcje, co świadczy o stabilnej aktywności kapitału. Jednocześnie rynek wyraźnie zmierza w kierunku konsolidacji, o czym świadczą coraz większe transakcje portfelowe. Kluczowym przykładem tego trendu jest przejęcie 36 parków handlowych od TREI Real Estate przez joint venture Slate Asset Management oraz Ares Management Corporation. Wartość tej transakcji przekroczyła 300 mln EUR.

Zainteresowanie inwestorów tym formatem utrzymało się na wysokim poziomie również na początku 2026 roku. W pierwszym kwartale wartość transakcji w segmencie parków handlowych wyniosła 87,25 mln EUR, co stanowiło 27% całkowitej aktywności inwestycyjnej w sektorze nieruchomości handlowych w Polsce.

„Parki handlowe odpowiadały w 2025 roku za 466 mln EUR zainwestowanego kapitału, osiągając najwyższy wynik w historii polskiego rynku dla tej klasy aktywów. To potwierdza, że należą dziś do najbardziej płynnych i przewidywalnych formatów na rynku nieruchomości handlowych. Co istotne, mocny początek 2026 roku pokazuje, że zainteresowanie inwestorów tym segmentem pozostaje wysokie. Skala kapitału ulokowanego w parkach oraz aktywny pipeline projektów na 2026 rok pozwalają nam sądzić, że nie mamy do czynienia z krótkoterminowym trendem, ale z dojrzewaniem całego rynku i jego dalszą integracją” – mówi Paweł Partyka, Head of Capital Markets Poland, Cushman & Wakefield.

Polska buduje przewagę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Polska jest niekwestionowanym liderem rynku parków handlowych w regionie CEE. Całkowite zasoby tego formatu w Europie Środkowo-Wschodniej sięgają blisko 9,78 mln mkw., z czego ponad 3,37 mln mkw. (34%) przypada na Polskę. Nasz kraj wyraźnie wyprzedza pod tym względem Rumunię (1,87 mln mkw.), Węgry (1,77 mln mkw.) czy Czechy (1,36 mln mkw.).

Dominacja jest jeszcze silniejsza w kontekście planowanych inwestycji. Polski rynek odpowiada za 44% nowej podaży w budowie w całym regionie. Wskazuje to na trwały potencjał wzrostu, szczególnie w mniejszych miastach, gdzie koncentruje się aktywność deweloperska.

„W całym 2025 roku na rynek trafiło około 545 000 mkw. nowej powierzchni, a 75% tej podaży stanowiły parki handlowe. Na koniec czwartego kwartału w budowie pozostawało około 644 000 mkw., a parki odpowiadały aż za 84% tego wolumenu. Dodatkowo, tylko co czwarty metr kwadratowy nowej powierzchni powstaje w aglomeracjach liczących ponad 400 tys. mieszkańców” – komentuje Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research, Cushman & Wakefield.

Polecamy: Bystrzyca Kłodzka z największym parkiem handlowym w regionie? Trwają przygotowania do inwestycji pod marką Sekunda

Koniec powtarzalnych schematów w doborze najemców

Rosnąca skala i dojrzałość rynku wymuszają odejście od prostych, uniwersalnych modeli komercjalizacji. Park handlowy przestaje być standardowym zestawem kilku tych samych kategorii najemców, a staje się lokalnym centrum codziennych zakupów i usług, precyzyjnie dopasowanym do potrzeb otoczenia.

„Dziś tenant-mix dla parku handlowego nie może być kalką rozwiązań z innej lokalizacji. O jego skuteczności decyduje analiza realnych potrzeb mieszkańców, siły nabywczej czy pożądanych przez konsumentów funkcji. Widzimy to szczególnie w kontekście tzw. „srebrnej gospodarki”. Pokolenia 40+ i 50+, które dysponują obecnie największą siłą nabywczą, stawiają na pragmatyzm i oszczędność czasu. Dlatego obok operatorów spożywczych czy modowych coraz częściej pojawiają się tam usługi zdrowotne, apteki, punkty beauty, fitness czy sklepy zoologiczne. W dobrze zaprojektowanym parku handlowym chodzi nie o liczbę sklepów, ale o trafność oferty – o taki dobór marek i usług, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby klientów w danej lokalizacji i buduje regularną, codzienną odwiedzalność” – mówi Michał Masztakowski, Head of Retail, Cushman & Wakefield.

Polecamy: Rozbudowuje się centrum G City Promenada. Powstanie tu drugi Primark i 60 nowych lokali

Zarządzanie wartością aktywa staje się kluczowe

Właściciele obiektów i portfeli coraz częściej oczekują zintegrowanego modelu, który łączy komercjalizację, zarządzanie nieruchomością (property management) i marketing w spójny proces nastawiony na wzrost wartości aktywa. W przypadku dużych portfeli o przewadze konkurencyjnej nie decyduje już samo posiadanie obiektów, ale zdolność do utrzymania pełnego obłożenia, optymalizacji kosztów operacyjnych i budowania lojalności klientów.

„W parkach handlowych efektywność operacyjna musi iść w parze z doświadczeniem klienta. Dziś zarządzanie takim aktywem to nie tylko sprawna operacja, ale również przemyślana strategia marketingowa, wzmacnianie lokalnej rozpoznawalności oraz działania przekładające się na wysoki poziom odwiedzalności. Równie istotne są właściwie skalkulowane i transparentnie zarządzane koszty wspólne, które mają bezpośredni wpływ zarówno na atrakcyjność obiektu dla najemców, jak i na stabilność jego funkcjonowania. To właśnie połączenie kontroli kosztów, sprawnej operacji i jakości codziennego doświadczenia użytkownika pozwala na uzyskanie stabilności przychodów i długoterminowej wartości nieruchomości” – podkreśla Agnieszka Bobela-Musiał, Head of Retail, Asset Services, Cushman & Wakefield.

***

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: Cushman & Wakefield

Murowane starcie Dom – szkieletowy czy z bali litych? MUROWANE STARCIE

Przejdź do galerii: Szklane fasady