Międzynarodowy producent instrumentów muzycznych wynajął 1497 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w parku logistycznym CTPark Warsaw Janki. Nowy najemca, globalny lider w swojej branży, ulokuje swoje flagowe produkty w pierwszym z budynków oddanych do użytku w ramach kompleksu dewelopera CTP pod Warszawą.

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Specjalistyczny najemca w nowym parku logistycznym

Transakcja dotyczy budynku WJAN01, który oferuje łącznie 9134 mkw. powierzchni i stanowi pierwszy ukończony etap inwestycji w Puchałach. Wynajęty moduł zajmuje ponad 16% całkowitej powierzchni obiektu, który został zrealizowany w formule CTFlex, pozwalającej na elastyczne wydzielanie przestrzeni o metrażu około 1500 mkw.

Wybór parku CTP przez firmę o tak specjalistycznym profilu jest potwierdzeniem wysokiego standardu technicznego obiektu. Przechowywanie instrumentów muzycznych najwyższej klasy wymaga zapewnienia optymalnych warunków, które gwarantują nowoczesne parki magazynowe klasy A.

Polska hubem logistycznym dla firm z Azji

Decyzja producenta wpisuje się w szerszy trend, w ramach którego Polska umacnia swoją pozycję jako kluczowa lokalizacja dla azjatyckich firm obsługujących rynki europejskie. Nowe centrum dystrybucyjne pod Warszawą ma wspierać dalszą ekspansję marki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

CTPark Warsaw Janki kontynuuje rozbudowę

Deweloper CTP realizuje obecnie budowę kolejnej hali w ramach kompleksu. Będzie to obiekt typu big box o powierzchni 22 055 mkw., realizowany w koncepcji CTSpace, która pozwala na wydzielanie większych modułów magazynowych.

Kluczowym atutem lokalizacji parku jest bezpośrednie sąsiedztwo trasy S8. Zapewnia to szybkie połączenie z Warszawą oraz kluczowymi drogami krajowymi i międzynarodowymi, co jest fundamentalne dla efektywnej logistyki i dystrybucji towarów.

***

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: https://linkleaders.prowly.com/459837-koncertowy-wynajem-miedzynarodowy-producent-instrumentow-muzycznych-wprowadza-sie-do-ctpark-warsaw-janki

