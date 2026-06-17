W Sosnowcu przy drodze ekspresowej S1 ruszyła budowa nowoczesnego centrum logistycznego dla Grupy Raben. Generalny wykonawca, firma Harden Construction, realizuje projekt na wymagających terenach poprzemysłowych. Inwestycja obejmuje budowę hali typu cross-dock o łącznej powierzchni blisko 12 700 m² i jest drugim wspólnym przedsięwzięciem obu firm.

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Nowy obiekt Raben z planowanym oddaniem w I kwartale 2027 roku

Prace budowlane przy ulicy Inwestycyjnej, w bezpośrednim sąsiedztwie strategicznego węzła komunikacyjnego S1, rozpoczęły się w maju 2026 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie realizacji zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku. Nowy obiekt będzie składał się z hali magazynowej o powierzchni 11 300 m² oraz zaplecza biurowo-socjalnego zajmującego 1 624 m².

Projekt zakłada stworzenie infrastruktury dostosowanej do intensywnej działalności logistycznej. Sprawną obsługę towarów zapewnią 103 doki przeładunkowe. Na terenie kompleksu powstanie także 137 miejsc parkingowych oraz wiata rowerowa. To kolejna współpraca Harden Construction z Grupą Raben – w 2024 roku wykonawca oddał do użytku obiekt o powierzchni 43 400 m² w Poznaniu.

Budowa na dawnej hałdzie wymagała wzmocnienia gruntu

Jednym z kluczowych wyzwań technicznych jest specyfika gruntu, na którym powstaje centrum logistyczne. Inwestycja realizowana jest na zrekultywowanych terenach po dawnej hałdzie pokopalnianej, co wymagało zastosowania zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych w celu zapewnienia stabilności konstrukcji.

- Realizacja w Sosnowcu wymagała od nas uwzględnienia faktu, że inwestycja powstaje na terenach po dawnej hałdzie pokopalnianej. Aby zapewnić stabilność konstrukcji i wymagane parametry nośności, zdecydowaliśmy się wraz z Inwestorem na posadowienie obiektu na podłożu wzmocnionym betonowymi kolumnami przemieszczeniowymi oraz wykonanie częściowej wymiany gruntu – wyjaśnia Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction.

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Rozbudowa infrastruktury i standardy zrównoważonego budownictwa

Projekt wpisuje się w standardy zrównoważonego budownictwa i jest realizowany zgodnie z wytycznymi unijnej taksonomii. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, a w ramach zagospodarowania terenu zaplanowano stworzenie blisko 11 000 m² powierzchni biologicznie czynnej.

Inwestycja ma również istotne znaczenie dla lokalnego układu drogowego. Jej częścią jest budowa nowego skrzyżowania z ulicą Inwestycyjną. Wewnętrzna infrastruktura drogowa obejmie ponad 35 000 m² terenów utwardzonych, wykonanych z betonu asfaltowego i cementowego, co ma zapewnić płynność intensywnego ruchu transportowego. Szacuje się, że na terenie budowy będzie pracować około 100 osób.

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Źródło: HARDEN CONSTRUCTION

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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