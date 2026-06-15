Deweloper Panattoni pozyskał 31 mln euro finansowania od Banku Millennium na realizację kompleksu logistycznego Panattoni Park Poznań West Gate I. Inwestycja zlokalizowana jest w Tarnowie Podgórnym i potwierdza silną pozycję rynku magazynowego w aglomeracji poznańskiej.

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31 mln euro na rozwój kompleksu pod Poznaniem

Kredyt udzielony przez Bank Millennium wesprze projekt składający się z dwóch budynków o łącznej powierzchni blisko 61 000 m kw. Pozyskane środki potwierdzają, że nowoczesne obiekty logistyczne w kluczowych lokalizacjach pozostają atrakcyjnym aktywem dla instytucji finansowych.

– „Panattoni Park Poznań West Gate I znajduje się na jednym z najbardziej rozwiniętych i dynamicznych rynków magazynowych w Polsce. Wielkopolska pozostaje kluczowym regionem dla logistyki i działalności produkcyjnej, oferując dostęp do rozwiniętej infrastruktury drogowej oraz dogodnych połączeń z rynkami Europy Zachodniej.” – mówi Emilia Taczewska-Trojańska, Head of Debt Finance Poland w Panattoni.

Strategiczna lokalizacja kluczem do obsługi rynków zachodnich

Kompleks Panattoni Park Poznań West Gate I powstał w Tarnowie Podgórnym, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 92. Taka lokalizacja zapewnia szybki dostęp do węzła Poznań Tarnowo Podgórne, a także do kluczowych arterii komunikacyjnych regionu.

Park logistyczny jest oddalony o zaledwie 6 km od drogi ekspresowej S11 i około 20 km od autostrady A2. Umożliwia to sprawną dystrybucję towarów w kierunku Berlina, Warszawy i Łodzi, co jest szczególnie istotne dla firm obsługujących międzynarodowe łańcuchy dostaw na osi Polska–Niemcy.

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Parametry techniczne i ekologiczne standardy inwestycji

Obiekt został zaprojektowany z myślą o firmach z sektora logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Hale o wysokości 12 metrów wyposażono w 126 doków załadunkowych. Na terenie kompleksu przygotowano również blisko 220 miejsc parkingowych, z czego 80 przeznaczono dla samochodów ciężarowych.

Inwestycja spełnia wysokie standardy zrównoważonego budownictwa, co potwierdza certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie Excellent. W projekcie zastosowano rozwiązania ograniczające zużycie energii i wody, a także przygotowano infrastrukturę pod instalację fotowoltaiczną i dla zrównoważonej mobilności.

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Źródło: Panattoni

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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