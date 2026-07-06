Ważna decyzja dla aglomeracji szczecińskiej. Budimex zbuduje obwodnicę Mierzyna za 153,4 mln zł

Przetarg na budowę obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10 został rozstrzygnięty po raz drugi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako najkorzystniejszą wskazała ofertę firmy Budimex, która wyceniła realizację inwestycji na 153,4 mln zł. Wybór wykonawcy otwiera drogę do podpisania umowy i rozpoczęcia prac nad kluczową dla aglomeracji szczecińskiej trasą.

Postępowanie przetargowe wymagało ponownej oceny ofert. W lutym tego roku GDDKiA wybrała pierwotnie firmę Rubau, jednak od tej decyzji złożono odwołanie. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do argumentacji i nakazała odrzucenie oferty Rubau oraz powtórzenie analizy pozostałych propozycji. Teraz uczestnicy przetargu mają 10 dni na ewentualne złożenie kolejnego odwołania.

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Nowy harmonogram i procedura przed rozpoczęciem budowy

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne odwołania, dokumentacja przetargowa zostanie przekazana do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. GDDKiA zakłada, że przy sprawnym przebiegu procedur umowa z firmą Budimex zostanie podpisana w trzecim kwartale tego roku. Realizacja inwestycji odbędzie się w systemie „Buduj”.

Po podpisaniu umowy wykonawca w ciągu 30 dni otrzyma plac budowy. Prace potrwają 22 miesiące, przy czym do tego okresu nie będą wliczane okresy zimowe (od 16 grudnia do 15 marca). Zgodnie z tymi założeniami, nowa obwodnica o długości 4,6 km powinna być gotowa i oddana do użytku kierowców w pierwszej połowie 2029 roku.

Inwestycja kluczowa dla dojazdu do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Budowa obwodnicy Mierzyna jest strategicznym projektem, który ma rozwiązać problem narastającego ruchu na zachodnich obrzeżach Szczecina. Obecnie droga krajowa nr 10 przebiega przez gęsto zabudowane tereny Mierzyna, co w godzinach szczytu prowadzi do regularnych zatorów. Sytuację dodatkowo skomplikuje oddanie do użytku Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6, dla której DK10 będzie jednym z głównych dojazdów do centrum miasta.

GDDKiA podkreśla, że istniejący układ drogowy nie byłby w stanie obsłużyć tak dużego natężenia ruchu. Umowy na realizację wszystkich trzech odcinków ZOS zostały już podpisane, a pierwsze prace w terenie już trwają. Nowa obwodnica Mierzyna jest więc niezbędna, aby zapewnić płynność komunikacji i odciążyć lokalne drogi.

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Wspólny projekt GDDKiA i samorządu Szczecina

Nowa droga o długości 4,6 km będzie w połowie przebiegać przez teren Szczecina, dlatego projekt jest realizowany we współpracy GDDKiA z miastem. W 2022 roku podpisano porozumienie dotyczące prac przygotowawczych, a na początku ubiegłego roku – umowę obejmującą etap robót budowlanych. Każda ze stron sfinansuje prace na zarządzanym przez siebie terenie.

Początek trasy zlokalizowano na końcu ulicy Ku Słońcu w Szczecinie, w rejonie istniejącego centrum handlowego. Dalej obwodnica pobiegnie na północ, a następnie na zachód, częściowo przez tereny ogródków działkowych, by ostatecznie połączyć się z budowanym węzłem drogowym Szczecin Zachód (Dołuje).

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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